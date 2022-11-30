Молдова ожидает огромный дефицит электроэнергии: как готовится страна
В Молдове ожидают дефицит электроэнергии на уровне 74% в результате циничной агрессии России против Украины. Страна уже подготовилась к возможным проблемам с электроснабжением.
Так, власти Молдовы планируют покрывать дефицит электроэнергии за счет румынских поставок и уже подписали контракты с компаниями Румынии. Об этом 24 каналу рассказал молдавский журналист издания "RISE.Молдова" Владимир Тхорик.
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Не только проблема Украины, а всего мира
Впрочем, проблемой является то, что массированные ракетные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре сказывается на молдавских потребителях. Это связано с тем, что после каждого циничного обстрела оккупантами происходит автоматическое отключение систем электроснабжения.
Как следствие, Молдова уже несколько раз погружалась в темноту и буквально оставалась обесточенной во время пиковых обстрелов российскими захватчиками украинской энергосистемы.
Можно сказать, что обстрелы России влияют не только на Украину, но и на Молдову. То есть это не только проблема Украины, а международная, поскольку затрагивает Молдову, которая является нейтральным государством и заявляла о своем нейтралитете,
– подчеркнул молдавский журналист.
Тхорик рассказал, как Молдова подготовилась к дефициту электроэнергии: смотрите видео
Молдова дважды оставалась без света из-за России
В результате российского ракетного террора 23 ноября во второй раз пострадала Молдова. После обстрелов Россией украинской энергосистемы в Молдове были масштабные отключения электроэнергии по всей стране. Идентичная ситуация была во время массированных атак России 15 ноября.
Ранее в Укрэнерго заявили, что целью россиян во время последней массированной атаки являлись преимущественно объекты генерации. Это и повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове.
К тому же, энергосистемы Украины и Молдовы сейчас объединены и работают синхронно с европейской континентальной сетью.
Дело в том, что электроэнергию для Молдовы производит Тираспольская ТЭЦ, расположенная на территории Приднестровья, что оккупировано россиянами. Россия ограничила поставки газа на ТЭЦ, параллельно ударила по энергосистеме Украины. В этой ситуации получилось так, что обе страны остались без света,
– объяснил эксперт по ЖКУ Олег Попенко.
Кроме того, он подчеркнул, что такие атаки России по Украине будут еще сложнее. Соответственно, восстановление потребует все больше и больше времени.
Ситуация с электроэнергией в Украине: коротко
- Украинскую энергосистему пока не удалось восстановить после массированных российских атак. И хотя дефицит мощностей уменьшается, но аварийные отключения света еще не действуют. По состоянию на 30 ноября дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%.
- Эксперт энергетических программ центра Разумкова Максим Белявский пояснил, что после каждого нанесенного удара энергосистема меняется. В настоящее время главная задача, как можно скорее вернуть ее в состояние, которое было в конце октября.
- Украинские энергетики пытаются увеличить объем генерации в энергосистеме. Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал переход на плановые отключения света.