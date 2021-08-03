Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан, – Бутусов

Еще с апреля Молдова направляет Украине запросы с требованием допросить бывшего судью Днепровского райсуда Николая Чауса. Также, как информируют СМИ, представители Кишинева хотят получить информацию об определенных автомобилях и их владельцах.

Документ, который прислала Украине Молдова, попал в распоряжение редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Запрос датирован 17 июля.

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Молдова хочет допросить причастных к похищению Чауса

В нем есть список автомобилей с конкретными номерами и владельцев определенных паспортов. Они вроде бы причастны к похищению Чауса.

Во время расследования уголовного дела на основании собранных на этом этапе доказательств было установлены данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях по похищению гражданина Украины Николая Чауса,

– сказано в документе.

Также молдавские прокуроры не прочь выслушать самого Чауса и услышать его версию относительно собственного похищения.

По информации Бутусова, сейчас Украина на эти запросы не отвечает.

Смотрите фото документа, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ:

Адвокат не знает, доставят ли Чауса в ВАКС

Между тем адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что успел пообщаться со своим подзащитным. Однако, как информирует телеграм-канал Klymenko Time он пока не знает, смогут ли экс-судью 4 августа доставить в Высший антикоррупционный суд и обеспечить его защиту.

Кравец также опроверг информацию, что его клиент встречался с президентом Зеленским.

Что касается встречи с Зеленским, посмеялись вместе. Хотя делать это ему еще трудно. Видимо, бывшим "своим" и "друзьям" просто не хватает внимания. По моему мнению, некоторые граждане так и не поняли, какая ответственность возлагается при выполнении функций государства и в интересах государства Украина,

– сказал Кравец.

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