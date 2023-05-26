В каждом россиянине видят потенциального вагнеровца: как Молдова усиливает на границе меры безопасности
Молдова стала строже относиться к въезжающим на территорию страны россиянам. Особенно это касается мужчин.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Молдовы Владимир Тхорик. Он подчеркнул, как россиян проверяют на границе.
Смотрите также Россия уже могла увеличить количество миротворцев в Приднестровье: как ей это удалось
Кто приезжает в Молдову
После начала полномасштабной войны в Украине в Молдове стали строже относиться к россиянам. Впрочем, дело не в гражданстве, говорит журналист. Многие из них поддерживают вооруженную агрессию.
Молдова строже относится к каждому приезжающему россиянину, поскольку видит в них потенциальных вагенровцев. Особенно в мужчинах, которые под прикрытием могут приезжать и готовить провокации,
– рассказал Тхорик.
Усугубляет это недоверие тот факт, что в Молдову приезжали представители российских спецслужб "под прикрытием дипломатических паспортов".
"В связи с этим Молдова, вероятно, строже будет относиться к приезжающим туда российским дипломатам. У них могут быть более жесткие проверки", – добавил он.
Владимир Тхорик о ситуации в Молдове: смотреть видео
Какие меры будут принимать
Кроме россиян в Молдове с недоверием относятся и к союзникам России, в том числе представителям Казахстана, Кыргызстана, Армении и тем, кто входит в так называемую формальную и неформальную коалицию с Кремлем. К ним, предполагает Тхорик, могут быть применены более жесткие правила въезда.
"Всех россиян и тех, кто входитв Таможенный союз с Россией проверяют: спрашивают о цели визита, они должны сообщить, где будут проживать на территории Молдовы", – добавил он.
События в Молдове: последнее
- На днях в Молдове прошел большой митинг в поддержку проевропейского курса государства. На него вышли десятки тысяч человек. Впрочем, существует угроза, что на местных выборах могут победить пророссийские силы. Выборы должны пройти осенью.
- Эту акцию назвали "Европейская Молдова". Участники собрания приняли резолюцию в поддержку европейского курса, в котором говорится, что Молдова стремится стать полноправной частью ЕС.
- На митинге выступила и действующая президент страны Майя Санду. Раньше она отметилась заявлением по поводу Владимира Путина: четко сказала, что Молдова готова арестовать его согласно решению Международного уголовного суда.