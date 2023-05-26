В каждом россиянине видят потенциального вагнеровца: как Молдова усиливает на границе меры безопасности

Молдова стала строже относиться к въезжающим на территорию страны россиянам. Особенно это касается мужчин.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Молдовы Владимир Тхорик. Он подчеркнул, как россиян проверяют на границе.

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Кто приезжает в Молдову

После начала полномасштабной войны в Украине в Молдове стали строже относиться к россиянам. Впрочем, дело не в гражданстве, говорит журналист. Многие из них поддерживают вооруженную агрессию.

Молдова строже относится к каждому приезжающему россиянину, поскольку видит в них потенциальных вагенровцев. Особенно в мужчинах, которые под прикрытием могут приезжать и готовить провокации,

– рассказал Тхорик.

Усугубляет это недоверие тот факт, что в Молдову приезжали представители российских спецслужб "под прикрытием дипломатических паспортов".

"В связи с этим Молдова, вероятно, строже будет относиться к приезжающим туда российским дипломатам. У них могут быть более жесткие проверки", – добавил он.

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Какие меры будут принимать

Кроме россиян в Молдове с недоверием относятся и к союзникам России, в том числе представителям Казахстана, Кыргызстана, Армении и тем, кто входит в так называемую формальную и неформальную коалицию с Кремлем. К ним, предполагает Тхорик, могут быть применены более жесткие правила въезда.

"Всех россиян и тех, кто входитв Таможенный союз с Россией проверяют: спрашивают о цели визита, они должны сообщить, где будут проживать на территории Молдовы", – добавил он.

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