В Молдове перевернулся ехавший в Киев автобус: в салоне был 21 пассажир
Источник:NewsMaker
В Дрокиевском районе Молдовы утром в субботу произошло ужасное ДТП. Перевернулся рейсовый автобус, ехавший в столицу Украины.
Автобус следовал из Кишинева в Киев. В салоне находился 21 пассажир.
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Что известно о ДТП в Молдове
Около 09:40 в Дрокиевском районе Молдовы перевернулся следовавший в Киев рейсовый автобус. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
Правоохранители рассказали, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства.
В результате ДТП девять иностранных граждан доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Всего в автобусе находился 21 человек,
– сообщают СМИ.
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В Молдове перевернулся автобус: смотрите видео
В Хмельницкой области перевернулся автобус
В Хмельницкой области 28 марта также произошло ДТП с автобусом. Тогда в салоне было 25 пассажиров, в том числе двое детей.
Водитель "Неоплана", курсирующего по маршруту Варшава – Одесса, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.