Пришло время возвращаться: Залужный мощным роликом обратился к украинцам

В сети появился зрелищный ролик с молитвой за освобождение Украины от российских оккупантов. Его распространил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Залужный отметил, что пришло время возвращать свое. Ролик также призывает украинцев вступать в ряды ВСУ.

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На создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах почти 100 лет назад. Но текст здесь совсем другой. Это Молитва освобождения Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять флаг победы.

Пусть рука моя будет тверда, чтобы убивать врагов! Пусть глаз мой будет ясным, чтобы убивать врагов! Пусть оружие мое будет исправно, чтобы убивать врагов! Пусть воля моя будет сталь, чтобы убивать врагов,

– говорится в молитве.

На видео, опубликованном Залужным, демонстрируют работу тяжелой военной техники.

Мощный ролик с молитвой за освобождение Украины: смотрите видео

"Присоединяйся к тем, кто поднимет флаг победы", – говорится в видеоролике.

Известно, что ролик создали на волонтерской основе украинские компании и художники.

Враг готовится к нашему контрнаступлению

Добавим, что россияне прогнозируют приближение украинского контрнаступления. Из последних сил они пытаются обезопасить себя, стягивая войска на Юг. Россияне пытаются находить для себя более глубокие позиции для обустройства мест дислокации. Однако количество техники и личного состава подконтрольно украинским силам.

Военнослужащий ВСУ и крымский активист Василий Самойлов также констатировал, что враг активно готовится к обороне оккупированных территорий