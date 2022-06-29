Молния попала в дом и повалены деревья: Киев накрыл мощный ливень – красноречивые видео
Киев и соседние города 29 июня накрыла непогода. Из-за сильной грозы во многих местах были затопления и даже повалило деревья. Также в один из домов столицы попала молния.
Впоследствии в КГГА сообщили, что на местах подтоплений уже работают дорожники. В общей сложности к устранению последствий непогоды привлекли 24 единицы техники гидрослужбы. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции, необходимые для очистки системы ливневой канализации и откачки воды.
Накануне В ряде регионов объявили штормовое предупреждение: будут грозы, град и сильный ветер
Что известно о попадании молнии в дом
Относительно попадания молнии местные смогли снять этот момент на видео. Экстренные службы не сообщали о пожаре или пострадавших в результате удара.
Молния попала в дом в Киеве: смотрите видео
Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.
Урагана на Борщаговке в этот день: смотрите видео
На одном из фотографий города заметно, что вода была на уровне окон автомобиля. В городах возле Киева тоже были подтопления, но не столь сильные.
Затопленная улица столицы после ливня в этот день / Фото "Киев Сейчас"
На улице Льва Толстого произошла авария инженерных сетей. Из-за этого изменили маршруты троллейбусов маршрутов №8, №17 – они едут через Терещенковскую улицу.
Град во время ливня в Киеве 29 июня: смотрите видео
До этого в столице в течение двух суток фиксировались рекордные "тропические" ночи. В гидрометцентре сообщили, что температура в течение 27 и 28 июня не опускалась ниже 20 градусов.
Киев после грозы 29 июня / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Молния разрушила мост под Киевом
В селе Демидов, что возле Киева, молнии повредила мост через реку Ирпень. Речь идет о той же переправе, которая была взорвана во время боевых действий в феврале.
В связи с повреждением мостового переезда в село Демидов движение транспорта временно невозможно,
– сообщил председатель общества Владимир Подкурганный.
Мост на Киевщине, который разрушила молния / Фото из фейсбука Владимира Подкурганного
Это только недавно восстановили. Однако теперь здесь снова временно ограничено движение.
Проспект Победы в Киеве во время дождя / Фото 24 канала, Валентини Полищук
Интересно – какие самые распространенные мифы о молнии: смотрите видео