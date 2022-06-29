Молния попала в дом и повалены деревья: Киев накрыл мощный ливень – красноречивые видео

Киев и соседние города 29 июня накрыла непогода. Из-за сильной грозы во многих местах были затопления и даже повалило деревья. Также в один из домов столицы попала молния.

Впоследствии в КГГА сообщили, что на местах подтоплений уже работают дорожники. В общей сложности к устранению последствий непогоды привлекли 24 единицы техники гидрослужбы. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции, необходимые для очистки системы ливневой канализации и откачки воды.

Накануне В ряде регионов объявили штормовое предупреждение: будут грозы, град и сильный ветер

Что известно о попадании молнии в дом

Относительно попадания молнии местные смогли снять этот момент на видео. Экстренные службы не сообщали о пожаре или пострадавших в результате удара.

Молния попала в дом в Киеве: смотрите видео

Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

Урагана на Борщаговке в этот день: смотрите видео

На одном из фотографий города заметно, что вода была на уровне окон автомобиля. В городах возле Киева тоже были подтопления, но не столь сильные.

Затопленная улица столицы после ливня в этот день / Фото "Киев Сейчас"

На улице Льва Толстого произошла авария инженерных сетей. Из-за этого изменили маршруты троллейбусов маршрутов №8, №17 – они едут через Терещенковскую улицу.

Град во время ливня в Киеве 29 июня: смотрите видео

До этого в столице в течение двух суток фиксировались рекордные "тропические" ночи. В гидрометцентре сообщили, что температура в течение 27 и 28 июня не опускалась ниже 20 градусов.

Киев после грозы 29 июня / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Молния разрушила мост под Киевом

В селе Демидов, что возле Киева, молнии повредила мост через реку Ирпень. Речь идет о той же переправе, которая была взорвана во время боевых действий в феврале.

В связи с повреждением мостового переезда в село Демидов движение транспорта временно невозможно,

– сообщил председатель общества Владимир Подкурганный.

Мост на Киевщине, который разрушила молния / Фото из фейсбука Владимира Подкурганного

Это только недавно восстановили. Однако теперь здесь снова временно ограничено движение.

Проспект Победы в Киеве во время дождя / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Интересно – какие самые распространенные мифы о молнии: смотрите видео