Инцидент произошел в Косовском районе. Об этом "Суспильне" рассказал директор Косовской центральной районной больницы, куда госпитализировали девочку.

Что известно о поражении молнией 17-летней девушки?

По словам руководителя медучреждения, пострадавшая девушка находится в реанимации. Ее состояние стабильное.

Известно, что сама пострадавшая проживала в Гуляйполе, что в Запорожской области. Затем она переехала в Прикарпатье. Здесь она проживает в селе Тюдов Кутской общины.

Во время грозы девушка находилась в доме, где было открыто окно. Молния проникла внутрь и поразила ее.

Напомним, что в случае удара молнии необходимо немедленно обращаться за экстренной медицинской помощью.

Во время грозы не стоит укрываться под высокими, особенно одиноко стоящими, деревьями и купаться в водоемах. В горах следует избегать выступов и самых высоких точек местности, а также не пользоваться электроприборами и мобильным телефоном.

В помещении рекомендуется плотно закрыть все окна и двери. Также нужно держаться подальше от металлических конструкций, уличных фонарей и опор линий электропередач.

Если гроза застала в поле, лучше всего присесть в углублении, стараясь, чтобы тело имело как можно меньше точек соприкосновения с землей.

К слову, на Волыни 29 июня молния ударила вблизи водоема в селе Озеро Киверцовского района. В результате удара пострадали семь человек, среди которых четверо детей. По данным правоохранительных органов, все пострадавшие потеряли сознание.