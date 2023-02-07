Момент обвала нескольких зданий в Турции попал на видеорегистратор: жуткие кадры

7 февраля 2023, 20:15
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Источник:

Sky News

В результате землетрясений в Турции рухнули тысячи домов. Видеорегистратор зафиксировал момент обрушения дома в городе Эльбистан.

Кадры передали из провинции Кахраманмараш. На них видно, как машина останавливается, а камера начинает дрожать.

Кстати говоря Двое украинцев могли погибнуть в результате землетрясения в Турции: еще 4 пострадали

В этот момент люди перебегают дорогу. Через несколько секунд три здания превратились в груду обломков, а облако мусора покрыло улицу.

Смотрите видео, где зафиксирован момент обвала:

Землетрясения в Турции: что известно

  • Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Число жертв постоянно растет По состоянию на вечер 7 февраля оно составляет 5200.
  • В МИД сообщили, что в Турции могли погибли два украинца. Дипломаты еще проверяют эту информацию. Кроме того, известно о 4 пострадавших. У пострадавших легкие травмы, угрозы для их жизни нет.
  • В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено черезвычайное положение.
  • После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков.
  • Стихия оказала непосредственное влияние на 13,5 миллионов жителей Турции. Здания, несколько поврежденные первым землетрясением, после второго, к сожалению, оказались в состоянии сноса.

Автор: Ольга Музика