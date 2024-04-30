Момент удара "Искандером" по Одессе попал на видео

30 апреля 2024, 12:14
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В понедельник, 29 апреля, российские войска нанесли циничный удар по Одессе. В результате атаки пять человек погибли, более 30 были травмированы.

Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

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Удар по Одессе: смотрите видео

Автор: Ярослав Погончук