Невозможно забыть и простить: в Харькове открыли монумент детям, убитым оккупантами

В Харькове 4 июня открыли монумент, посвященный детям, погибшим из-за вооруженной агрессии России. Его установили в центре города – вблизи Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества.

Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, память погибших детей почтила первая леди Елена Зеленская. В своей речи первая леди упомянула 13-летнего мальчика Дмитрия Кубата, который погиб в июле 2022 во время обстрела Салтовки.

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Невозможно забыть

Тогда оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта. В результате погибли три человека – ребенок и пожилые супруги.

"Трудно открывать памятники погибшим. Особенно, если эти погибшие – дети. Я вспоминаю фото, когда папа держит за руку погибшего на остановке здесь, в Харькове, своего сына. Такое невозможно забыть и невозможно с этим смириться", – подчеркнула Елена Зеленская.

Первая леди обратилась к представителям дипломатического корпуса, которые присутствовали на церемонии. Она подчеркнула, что нужно продолжать призывать международное сообщество и правительства стран продолжать поддерживать Украину.

Чтобы остановить войну раз и навсегда, чтобы больше не погибали дети,

– сказала Зеленская.

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Монумент погибшим детям состоит из скульптур девочки и мальчика. Они взлетают над глыбой из гранита, олицетворяющей взрыв. Фигуры детей созданы в образе ангелов с обгоревшими крыльями. Общая высота композиции – около 5 метров. Памятник создал скульптор Михаил Ятченко.

По данным Офиса Президента, по состоянию на 30 мая в Харьковской области от действий россиян погибли 76 детей. Как отметила Анна Черненко, самому маленькому ребенку было всего 5 месяцев. Получили ранения более 200 детей.

Состояние недавно раненых в Харьковской области детей

Так 2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемищине в Богодуховском районе Харьковщины на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль. В нем была семья с тремя детьми. 37-летняя женщина погибла на месте, трое детей получили ранения. Среди пострадавших – девочки 12 и 15 лет, а также 12-летний мальчик. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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