-15 градусов: когда и в каких областях Украины усилятся морозы

Совсем скоро в Украине ощутимо похолодает. В части областей столбики термометров могут опуститься до -15 градусов.

Когда ждать похолодания, где будут самые большие морозы, в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Где ударят морозы до -15 градусов

Наталья Птуха рассказала, что уже на следующей неделе в Украине ожидается понижение температуры. Кстати, похолодание будет и на Юге, где сейчас наблюдаются не декабрьские температуры.

5 декабря также на Западе, а 6 декабря в Черниговской и Сумской области, то есть это Северо-Восток, местами даже до 15 градусов мороза может быть при прояснениях,

– заметила синоптик.

Также добавила, что 6 декабря в северных и большинстве западных областей ночью 5 – 11 мороза.

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