Морозы усилятся: ударит ли в декабре -20 градусов и больше
Уже со вторника в Украине ожидается ощутимое похолодание. В части областей температура снизится до -15 градусов.
Будет ли в первой декаде 20 декабря и более градусов мороза, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Будут ли в декабре сильные морозы
Наталья Птуха ранее рассказала, что ночью 6 декабря в северных и большинстве западных областей ожидается 5 – 11 мороза. Тем временем в Черниговской и Сумской области иногда даже до 15 градусов мороза может быть при прояснениях.
Больше 15 градусов не ожидается. Но все же морозная погода будет держаться 7 – 11 декабря,
– подчеркнула синоптик.
Добавила, что будет преимущественно без осадков. Циклоны не ожидаются. Впрочем, в восточных областях 7 и 8 декабря немного может быть снег.
Температура ночью 6 – 12 мороза, днем 1 – 6 мороза. Традиционно несколько теплее на Юге, но все равно там от 2 мороза до 4 тепла как днем, так и в ночные часы. 10 – 11 декабря на Правобережье уже определенное повышение температуры возможно,
– отметила синоптик.
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Будет ли эта зима теплой
- Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что средняя за сезон температура может быть на 1 или даже 2 градуса выше нормы.
- Это не значит, что температура будет все время аномально высокой. Впрочем, такая погода все же будет преобладать. Конечно же, будут периоды, когда температура будет ниже.
- По словам Балабух, ожидается, что декабрь будет теплым, а самые низкие температуры, как всегда, наблюдаются во второй половине января, феврале. Именно в этот период может быть самый холодный, как правило, возможны самые сильные снегопады.
- Также эксперт добавила, что резкие похолодания маловероятны. Скорее всего, будут кратковременными и не слишком интенсивными.