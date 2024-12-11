Морозы усилятся: какая будет самая низкая температура
Значительные морозы ударят в Украине уже вскоре. Резкое похолодание ожидается в конце этой недели.
Какую самую низкую температуру ждать и где будут самые большие морозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Птухи в комментарии NV.
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Морозы в Украине
Эксперт рассказывала, что на этой неделе ожидается значительное снижение температуры. Наибольшее похолодание будет ощутимым в субботу.
В пятницу ночью и днем еще в пределах 0 – -6 градусов, на Юге и Закарпатье -3 – +3 градусов. А 14 декабря морозы уже усилятся.
Ночная температура будет -3 – -9, градусов, в Карпатах даже -9 – -14 может быть. В дневные часы также мороз, но умеренный, – 0 – -6 градусов,
– сказала Наталья Птуха.
Также синоптик отметила, что на Юге и Западе будет несколько теплее. В частности, днем от -3 до +3 градусов.
Какой будет в целом погода в декабре в Украине
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Каналу, что, по прогнозам мировых прогностических центров и анализам украинских специалистов, ожидается, что в этом году декабрь будет близким к норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.
- Птуха также отметила, что так же в Укргидрометцентре осадки также ожидают в пределах нормы. По расчетам метеорологов, месячное количество осадков составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.
- Синоптик подчеркнула, что начало декабря в Украине будет без осадков, с умеренными зимними температурами. То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур.
- В Укргидрометцентре, говоря о прогнозе погоды на 11 декабря, также отметили, что в южной и юго-восточной частях Украины ночью будет умеренный, а днем небольшой дождь. На остальной территории небольшой, в некоторых областях умеренный мокрый снег и дождь. Еще в части регионов прогнозируют гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах – гололедицу.