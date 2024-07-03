Могут все разбежаться: какую реакцию спровоцировали удары по порту в Новороссийске

В ночь на 3 июля безэкипажные катера атаковали порт в Новороссийске. Взрывы у моря звучали в течение 30 минут.

В то же время местные власти предупредили жителей города, чтобы они не подходили к окнам, которые выходят на море, и спрятались. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что местным также запретили с 9 утра 3 июля посещать пляжи и набережную.

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Чувствовали себя в безопасности

Таким образом власти Новороссийска, наверное, пытались помешать горожанам увидеть последствия ночной атаки. Однако в пабликах жители жаловались на громкие "звуки взрывов" ночью и на "запах гари".

Интересно, что атака по порту в Новороссийске совпала с выходом российских кораблей из Азовского моря. Там они чувствовали себя в безопасности именно от безэкипажных кораблей. Оттуда эти корабли прошли под Крымским мостом и отправились в направлении Новороссийска.

Судя по тому, что атака была на порт, наверняка эти корабли дошли до него,

– отметил политтехнолог.

Очень сложная операция

Сейчас официальных данных о последствиях атаки нет, но известно, что российский флот отражал атаку безэкипажных кораблей. Также россияне перекрывали движение в районе набережной Новороссийска, которое впоследствии восстановили.

Также жители Новороссийска жалуются, что после атаки все отдыхающие разбегутся из города.

После атак по оккупированному Крыму – побежали, по Новороссийску – также. Если по другим портам России на побережье Черного моря что-то прилетит или приплывет, то разбегутся и оттуда,

– предположил он.

Хотя, по его словам, понять логику россиян очень трудно, ведь даже после многочисленных атак по Крыму, они все равно туда едут.

Важно, что атака на порт Новороссийска с помощью безэкипажных катеров (БЭК), очень сложная операция, ведь там одна из самых неудобных бухт для их захода. Также там есть несколько рядов боновых заграждений. Поэтому то, что БЭКи туда прошли, – большой успех,

– отметил он.

Напомним, что в Новороссийск была переведена часть Черноморского флота России после ударов по кораблям в оккупированном Крыму. Однако и здесь им не спрятаться от атак БЭКов.