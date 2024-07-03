Водночас місцева влада попередила жителів міста не підходити до вікон, які виходять на море, та сховатися. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що місцевим також заборонили з 9 ранку 3 липня відвідувати пляжі та набережну.

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Почувалися у безпеці

У такий спосіб влада Новоросійська, напевно, намагалася завадити містянам побачити наслідки нічної атаки. Проте у пабліках жителі жалілися на гучні "звуки вибухів" в ночі та на "запах гару".

Цікаво, що атака по порту в Новоросійську збіглася з виходом російських кораблів з Азовського моря. Там вони почувалися в безпеці саме від безекіпажних кораблів. Звідти ці кораблі пройшли під Кримським мостом і вирушили у напрямку Новоросійська.

Судячи з того, що атака була на порт, то напевно ці кораблі дійшли до нього,

– зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Наразі офіційних даних щодо наслідків атаки немає, але відомо, що російський флот відбивав атаку безекіпажних кораблів. Також росіяни перекривали рух в районі набережної Новоросійська, який згодом відновили.

Дуже складна операція

Також жителі Новоросійська бідкаються, що після атаки всі відпочивальники розбіжаться з міста.

Після атак по окупованому Криму – побігли, по Новоросійську – також. Якщо по інших портах Росії на узбережжі Чорного моря щось прилетить чи припливе, то розбіжаться і звідти,

– припустив він.

Хоча, за його словами, зрозуміти логіку росіян дуже важко, адже навіть після чисельних атак по Криму, вони все одно туди сунуться.

Важливо, що атака на порт Новоросійська за допомогою безекіпажних катерів (БЕК), дуже складна операція, адже там одна з найнезручніших бухт для їхнього заходу. Також там є кілька рядів бонових загороджень. Тому те, що БЕКі туди пройшли, – великий успіх,

– зауважив він.

Нагадаємо, що до Новоросійська була переведена частина Чорноморського флоту Росії після ударів по кораблях в окупованому Криму. Проте і тут їм не сховатись від атак БЕКів.