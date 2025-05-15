Страх россиян в Черном море и новый этап морских боев: на что способны дроны Magura V7

В Киеве 14 мая состоялось знаковое событие для украинского господства в Черном море – Главное управление разведки министерства обороны представило новейшие модели морских беспилотников "Магура". Среди них – две версии Magura V7, дрона-ракетоносца, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире.

На презентации кроме начальника ГУР МО Кирилла Буданова и спикера Андрея Юсова присутствовали представители специального подразделения Group 13 – операторы дрона "Магура". Они поделились результатами боевого применения, деталями разработки и видением будущего морских дронов в обороне Украины.

24 Канал посетил презентацию и рассказывает о новых морских дронах ГУР.

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Презентация дронов "Магура" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

"Магура" – символ страха оккупантов

"Украинская инновация, которая уже изменила и еще обязательно изменит ход этой войны", – сказал о морских дронах спикер ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, по состоянию на сейчас морские дроны "Магура" уничтожили 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя, стоимость только последних оценивается в более чем 100 миллионов долларов.

Перед каждым выходом российские корабли Черноморского флота фотографируются. На память,

– добавил Юсов с иронией.

Спикер ГУР добавил, что имя "Магура" имеет несколько значений – высокая гора, богиня, но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".

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Каковы характеристики Magura V7

Это морской дрон, способный выполнять широкий спектр операций, среди которых противовоздушные удары, патрулирование, обеспечение наблюдения и радиоэлектронной борьбы, уничтожение кораблей и воздушных целей противника, а также участие в спасательных операциях.



Максимальный радиус действия дрона составляет до 540 морских миль, автономность – не менее 48 часов и до семи суток в случае использования генератора. Его вес варьируется от 1300 килограммов в пустом состоянии до 3400 килограммов с полной загрузкой. Полезная нагрузка может достигать 650 килограммов. При полной загрузке аппарат способен развивать скорость не менее 39 узлов, а крейсерская скорость составляет 23 узла.



Magura V7 оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 270 лошадиных сил каждый. Объем топливного бака – 1200 литров. Корпус изготовлен из полиэтилена или стеклопластика. Дрон способен работать на море при шторме до 5 баллов на крейсерской скорости.



В комплексе предусмотрена система защитных датчиков, среди которых – видеоподсветка для дневного и ночного использования, 3D-режим обнаружения целей, а также система мониторинга акустической среды. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта с зашифрованным каналом связи или через спутниковую связь.

Magura V7 – новый этап морских боев

Представители Group 13 вместе с генералом Будановым презентовали главную новинку – дрон Magura V7. Это ракетоносец, способный нести также пулеметные турели. По словам разработчиков, это результат двухлетней эволюции тактики и техники.



"Группа 13" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В начале не было ни опыта, ни информации, ни с кем посоветоваться. Но мы начали с нуля и уже тогда, почти два года назад, поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс",

– отметил один из представителей подразделения.

Среди достижений "Магур" – первое в истории уничтожение корабля морским дроном Magura V5 и последний прорыв – уничтожение двух российских истребителей.

Дроны "Магура" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

На сегодня мы можем уверенно говорить, что ГУР МО и Group 13 вытеснили Черноморский флот РФ в пункты базирования. Они боятся действовать в открытом море,

– подчеркнул спикер.

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О вызовах, адаптации и моральных принципах

На вопросы журналистов прокомментировали инцидент, когда украинские дроны остановились, чтобы не атаковать российский сухогруз, спасавший выживших пилотов после сбития истребителей.

Украина – не террорист. Мы не стреляем по гражданским судам, особенно под иностранными флагами,

– пояснил представитель ГУР.

Также в ГУР оценили влияние морских дронов на ход войны: "Когда "Магура" выходит в море, мы видим панику в рядах врага. Анализ фото и видео подтверждает это. Это дрон будущего".

На вопрос о масштабе производства новых моделей в Group 13 отказались озвучить точные цифры: "Но их достаточно, чтобы держать врага в страхе". В то же время в подразделении подтвердили, что Россия пытается создать собственные полки морских дронов, но пока это только анонсы – реальных возможностей у нее нет.

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На сегодня мы можем говорить о контроле на уровне 90 – 100% украинской акватории. Враг выходит только на 20 морских миль, не контролирует ситуацию – и даже на расстоянии 200 – 300 километров боится быть пораженным,

– заявили в ГУР.

По словам представителей ГУР, иностранные партнеры внимательно следят за развитием "Магуры". Пока – скорее как наблюдатели, но заинтересованность растет: "Сейчас весь мир следит, как меняется ход войны на Черном море. Заинтересованность чрезвычайно велика". Однако вызовы остаются. Россия пытается адаптировать свои подразделения, усиливает защиту кораблей и использует авиацию.

Для нас в определенные моменты стало проблемой использование российской авиации. Этот вопрос еще не полностью решен, но мы быстро адаптируемся,

– отметили в ГУР.

Оружие будущего уже здесь

Украинские морские дроны фактически изменили представление о современном флоте, отметил военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, "Магура" является воплощением флота XXI века – сетецентричного, мобильного, гибкого.

Это не фантастика – это уже действует. Дроны способны самостоятельно выполнять задачи: патрулирование, поражение морских и воздушных целей, удары по земле. Это – новая доктрина,

– подчеркнул Самусь.

На фоне попыток России создать собственные полки морских дронов эксперт успокаивает: противник отстал и только догоняет. Украина же уже имеет боевой опыт и технологическое преимущество.