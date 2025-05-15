Страх россиян в Черном море и новый этап морских боев: на что способны дроны Magura V7
- В Украине презентовали новейшие морские дроны Magura V7, способные выполнять широкий спектр боевых операций в Черном море.
- Дроны "Магура" уже уничтожили 21 вражескую цель, включая корабли и истребители, что вызвало страх у российского флота.
- Дрон Magura V7 может нести ракеты и пулеметные турели, действовать автономно до 7 суток и работать в сложных морских условиях.
- Украинские дроны значительно изменили военную ситуацию в Черном море, заставив российские корабли действовать осторожнее и усилить защиту.
В Киеве 14 мая состоялось знаковое событие для украинского господства в Черном море – Главное управление разведки министерства обороны представило новейшие модели морских беспилотников "Магура". Среди них – две версии Magura V7, дрона-ракетоносца, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире.
На презентации кроме начальника ГУР МО Кирилла Буданова и спикера Андрея Юсова присутствовали представители специального подразделения Group 13 – операторы дрона "Магура". Они поделились результатами боевого применения, деталями разработки и видением будущего морских дронов в обороне Украины.
24 Канал посетил презентацию и рассказывает о новых морских дронах ГУР.
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Презентация дронов "Магура" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
"Магура" – символ страха оккупантов
"Украинская инновация, которая уже изменила и еще обязательно изменит ход этой войны", – сказал о морских дронах спикер ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, по состоянию на сейчас морские дроны "Магура" уничтожили 21 вражескую цель: 16 кораблей, 3 вертолета и 2 истребителя, стоимость только последних оценивается в более чем 100 миллионов долларов.
Перед каждым выходом российские корабли Черноморского флота фотографируются. На память,
– добавил Юсов с иронией.
Спикер ГУР добавил, что имя "Магура" имеет несколько значений – высокая гора, богиня, но сейчас это также "страх российских оккупантов появляться в Черном море и над ним".
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Каковы характеристики Magura V7
Это морской дрон, способный выполнять широкий спектр операций, среди которых противовоздушные удары, патрулирование, обеспечение наблюдения и радиоэлектронной борьбы, уничтожение кораблей и воздушных целей противника, а также участие в спасательных операциях.
Максимальный радиус действия дрона составляет до 540 морских миль, автономность – не менее 48 часов и до семи суток в случае использования генератора. Его вес варьируется от 1300 килограммов в пустом состоянии до 3400 килограммов с полной загрузкой. Полезная нагрузка может достигать 650 килограммов. При полной загрузке аппарат способен развивать скорость не менее 39 узлов, а крейсерская скорость составляет 23 узла.
Magura V7 оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 270 лошадиных сил каждый. Объем топливного бака – 1200 литров. Корпус изготовлен из полиэтилена или стеклопластика. Дрон способен работать на море при шторме до 5 баллов на крейсерской скорости.
В комплексе предусмотрена система защитных датчиков, среди которых – видеоподсветка для дневного и ночного использования, 3D-режим обнаружения целей, а также система мониторинга акустической среды. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта с зашифрованным каналом связи или через спутниковую связь.
Magura V7 – новый этап морских боев
Представители Group 13 вместе с генералом Будановым презентовали главную новинку – дрон Magura V7. Это ракетоносец, способный нести также пулеметные турели. По словам разработчиков, это результат двухлетней эволюции тактики и техники.
"Группа 13" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
В начале не было ни опыта, ни информации, ни с кем посоветоваться. Но мы начали с нуля и уже тогда, почти два года назад, поразили российский разведывательный корабль "Иван Хурс",
– отметил один из представителей подразделения.
Среди достижений "Магур" – первое в истории уничтожение корабля морским дроном Magura V5 и последний прорыв – уничтожение двух российских истребителей.
Дроны "Магура" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
На сегодня мы можем уверенно говорить, что ГУР МО и Group 13 вытеснили Черноморский флот РФ в пункты базирования. Они боятся действовать в открытом море,
– подчеркнул спикер.
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О вызовах, адаптации и моральных принципах
На вопросы журналистов прокомментировали инцидент, когда украинские дроны остановились, чтобы не атаковать российский сухогруз, спасавший выживших пилотов после сбития истребителей.
Украина – не террорист. Мы не стреляем по гражданским судам, особенно под иностранными флагами,
– пояснил представитель ГУР.
Также в ГУР оценили влияние морских дронов на ход войны: "Когда "Магура" выходит в море, мы видим панику в рядах врага. Анализ фото и видео подтверждает это. Это дрон будущего".
На вопрос о масштабе производства новых моделей в Group 13 отказались озвучить точные цифры: "Но их достаточно, чтобы держать врага в страхе". В то же время в подразделении подтвердили, что Россия пытается создать собственные полки морских дронов, но пока это только анонсы – реальных возможностей у нее нет.
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На сегодня мы можем говорить о контроле на уровне 90 – 100% украинской акватории. Враг выходит только на 20 морских миль, не контролирует ситуацию – и даже на расстоянии 200 – 300 километров боится быть пораженным,
– заявили в ГУР.
По словам представителей ГУР, иностранные партнеры внимательно следят за развитием "Магуры". Пока – скорее как наблюдатели, но заинтересованность растет: "Сейчас весь мир следит, как меняется ход войны на Черном море. Заинтересованность чрезвычайно велика". Однако вызовы остаются. Россия пытается адаптировать свои подразделения, усиливает защиту кораблей и использует авиацию.
Для нас в определенные моменты стало проблемой использование российской авиации. Этот вопрос еще не полностью решен, но мы быстро адаптируемся,
– отметили в ГУР.
Оружие будущего уже здесь
Украинские морские дроны фактически изменили представление о современном флоте, отметил военный эксперт Михаил Самусь. По его словам, "Магура" является воплощением флота XXI века – сетецентричного, мобильного, гибкого.
Это не фантастика – это уже действует. Дроны способны самостоятельно выполнять задачи: патрулирование, поражение морских и воздушных целей, удары по земле. Это – новая доктрина,
– подчеркнул Самусь.
На фоне попыток России создать собственные полки морских дронов эксперт успокаивает: противник отстал и только догоняет. Украина же уже имеет боевой опыт и технологическое преимущество.