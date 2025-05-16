Дроны будущего: как обновленные Magura V7 ужасают не только российский флот, но и авиацию

Представители ГУР и Group 13 презентовали дрон Magura V7. Морские дроны Украины не на шутку напугали российский флот и авиацию своим эффективным противодействием оккупантам.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что российскую авиацию уничтожить сложно, ведь самолетов и пилотов очень много, но запугать можно. Все потому, что российские власти серьезно давят на своих генералов из-за потери чрезвычайно дорогой техники.

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Россияне пытаются избегать рисков

Ян Матвеев заметил, что российские генералы, чтобы избежать рисков поражения собственной техники, пытаются как можно дальше оттягивать ее, чтобы украинское оружие не могло туда достать.

Сначала мы видели, как морские дроны заставили Черноморский флот спрятаться на базах, кроме того, еще и крылатые ракеты заставили пойти аж в Новороссийск, а теперь (украинцы – 24 Канал) запугивают и авиацию. Получается, что Украина даже без полноценного большого флота держит под контролем Черное море, не позволяя российскому флоту что-то сделать,

– сказал он.

Интересно, что в 2022 году Владимир Путин очень много говорил о зерновой сделке, акцентируя, позволит ее Россия или нет. Сейчас уже даже разговоры об этом не продолжаются, ведь если корабли российского Черноморского флота попытаются выйти в море и приблизиться к Одессе, чтобы помешать мирному судоходству, то против них Украина применит ракеты "Нептун", авиацию и различные дроны.

Обратите внимание! В Киеве представили обновленные морские дроны Magura, которые уже уничтожили более 20 целей, в частности корабли, вертолеты и истребители. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, убытки врага от этих беспилотников достигли сотен миллионов долларов. В разведке подчеркивают, что Magura уже изменила ход войны и продолжит это делать.

Сейчас российский флот находится в очень невыгодной ситуации. Военный аналитик подчеркнул, что Украине удалось отвоевать Черное море путем создания морских дронов Magura.