Отправляют суда России на длительный ремонт: Буданов рассказал об эффективности морских дронов

Украина уже наладила серийное производство морских дронов. Речь идет об очень большом количестве беспилотников.

Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, несмотря на то, что россияне уничтожают 60 – 70% украинских морских дронов, они являются эффективным оружием для сдерживания, позволяющим парализовать деятельность фронта.

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Морские дроны – проблема для россиян

Буданов не рассказал, сколько именно морских дронов есть у Украины и для каких задач их используют. Однако, по его словам, их действительно много.

Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона и цена боевого корабля – несравнимы, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – в тех 30%,

– заявил глава ГУР.

Он добавил, что есть случаи, когда такие дроны уничтожаются рядом с военными кораблями России. Как следствие, суда после этого отправляются на длительный ремонт. В частности, это произошло с фрегатом "Адмирал Эссен".

"Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд достаточно таки мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система", – отметил Буданов.

После этого фрегат ушел на 3,5 месяца на ремонт – все это время он стоял в доке. По словам главы ГУР МО, в Украине уже наладили серийное производство морских дронов.

"Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", – подытожил он.

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Коротко об украинских дронах "Морской малыш"