Диктируют условия: флот России ограничен в маневрах из-за дронов "Морской малыш"

Служба безопасности Украины передала журналистам видео с использованием дронов "Морской малыш". Эти аппараты оказали существенное влияние на ситуацию в Черном море.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что 850 килограммов боевой части в дроне "Морской малыш" – это очень много. Но, вероятнее всего, количество взрывчатки коррелирует с дальностью цели. Чем дальше – тем меньше боевой части будет в аппарате.

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Морские дроны повлияли на ситуацию в Черном море

Как отметил Шарп, такие аппараты – отличный пример работы украинского ВПК. Там смогли в условиях критической ситуации разработать эффективное оружие, которое сравнительно дешевое. В этом векторе нужно и дальше работать.

Конечно, не стоит говорить, что появление таких дронов полностью изменило ситуацию в Черном море. Однако они оказали существенное влияние на положение российских океупантов. Они вынуждены выделять много ресурсов в защиту инфраструктуры и кораблей.

Правильный пример. Дроны все же не полностью изменили ситуацию на Черном море, но во многом ее поменяли. Они диктуют российскому военному флоту и командованию другой режим подхода к боевым действиям. Они должны выделять огромные ресурсы в защиту Крымского моста, береговых баз и т.д.

– заметил Шарп.

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Кроме того, российские корабли теперь ограничены в маневрах в Черном море. И это произошло не только из-за ракет "Нептун" и "Гарпун", но и благодаря появлению морских дронов.

Что известно о дронах "Морской малыш": коротко