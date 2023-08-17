Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що 850 кілограмів бойової частини у дроні "Морський малюк" – це надзвичайно багато. Однак, найімовірніше, кількість вибухівки корелює з дальністю цілі. Чим далі – тим менше бойової частини буде в апараті.

Дивіться також Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі

Морські дрони вплинули на ситуацію в Чорному морі

Як наголосив Шарп, такі апарати – чудовий приклад роботи українського ВПК. Там змогли в умовах критичної ситуації розробити ефективну зброю, яка є порівняно дешевою. У цьому векторі потрібно й надалі працювати.

Звісно, не варто говорити, що поява таких дронів повністю змінила ситуацію у Чорному морі. Однак вони суттєво вплинули на становище російських окупантів. Ті змушені виділяти багато ресурсів на захист інфраструктури та кораблів.

Приклад правильний. Дрони все ж не повністю змінили ситуацію на Чорному морі, але багато в чому її поміняли. Вони диктують російському військовому флоту та командуванню інший режим підходу до бойових дій. Вони мають виділяти величезні ресурси на захист Кримського моста, берегових баз тощо,

– зауважив Шарп.

Дивіться розмову з Давидом Шарпом на ютубі 24 Каналу

Крім того, російські кораблі тепер обмежені в маневрах у Чорному морі. І це сталося не лише через ракети "Нептун" та "Гарпун", але й завдяки появі морських дронів.

Що відомо про дрони "Морський малюк": коротко