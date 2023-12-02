Зачем россиянам морские дроны: военный обозреватель допустил замысел врага
Надводные дроны уже нанесли значительные потери Черноморскому флоту России. Следовательно, противник пытается скопировать украинскую разработку. Пропагандистские каналы даже сообщали, что оккупанты уже приступили к их тестированию.
Россияне собирают обломки морских дронов SeaBaby и пытаются создать что-то свое. Однако, как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, прежде всего, надо понимать, какие именно обломки оказались в руках оккупантов.
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Что задумал враг
Главной задачей является узнать, из каких условий исходят россияне. Тогда можно делать выводы о том, как они сумеют скопировать нашу систему. Очевидно, если оккупанты над этим работают, то хотят скопировать дрон, возможно, внести свои изменения, а затем попытаться запустить его в серийное производство.
Они делают это потому, что видят успех нашей тактики. В свое время использование безэкипажных морских дронов стало ноу-хау. Благодаря этим дронам мы смогли ограничить функционал Черноморского флота, которым Россия очень хвасталась,
– заметил Денис Попович.
В начале полномасштабного вторжения российский флот являлся для нас существенной угрозой. Все мы помним о страхе перед высадкой десанта. Сейчас украинцы об этом даже не вспоминают, потому что такой угрозы практически нет, в том числе из-за того, что Украина использует морские дроны.
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Также оккупанты очень волнуются за судьбу Крымского моста, поэтому сделали выводы и теперь пытаются скопировать украинское изобретение. Может быть, россияне хотят использовать эти морские дроны даже не для украинского флота, а для противостояния с западным.
"Это может стать инструментом, чтобы получить преимущество перед западным флотом и они, возможно, хотят использовать их против больших кораблей", – добавил военный обозреватель.
Что известно об украинских морских дронах SeaBaby
- В конце сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Именно это оружие заставляет российские корабли прятаться. Президент Украины добавил, что морские дроны уже не раз подтвердили, что могут противостоять кораблям Черноморского флота России.
- В октябре морскими дронами SeaBaby Украина атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин". Тогда источники 24 Канала сообщали, что после подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить украинское ноу-хау.
- Бригадный генерал с позывным "Хантер" рассказал, что летом 2023 года Украина атаковала Крымский мост морскими дронами. Во время атаки ими руководила команда из Киева, которая находилась более чем за 900 километров. В СБУ добавили, что создали этот продукт исключительно украинскими силами и средствами.