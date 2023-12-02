Зачем россиянам морские дроны: военный обозреватель допустил замысел врага

Надводные дроны уже нанесли значительные потери Черноморскому флоту России. Следовательно, противник пытается скопировать украинскую разработку. Пропагандистские каналы даже сообщали, что оккупанты уже приступили к их тестированию.

Россияне собирают обломки морских дронов SeaBaby и пытаются создать что-то свое. Однако, как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, прежде всего, надо понимать, какие именно обломки оказались в руках оккупантов.

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Что задумал враг

Главной задачей является узнать, из каких условий исходят россияне. Тогда можно делать выводы о том, как они сумеют скопировать нашу систему. Очевидно, если оккупанты над этим работают, то хотят скопировать дрон, возможно, внести свои изменения, а затем попытаться запустить его в серийное производство.

Они делают это потому, что видят успех нашей тактики. В свое время использование безэкипажных морских дронов стало ноу-хау. Благодаря этим дронам мы смогли ограничить функционал Черноморского флота, которым Россия очень хвасталась,

– заметил Денис Попович.

В начале полномасштабного вторжения российский флот являлся для нас существенной угрозой. Все мы помним о страхе перед высадкой десанта. Сейчас украинцы об этом даже не вспоминают, потому что такой угрозы практически нет, в том числе из-за того, что Украина использует морские дроны.

Военный обозреватель предположил, как россияне могут использовать свой аналог морских дронов: смотрите видео

Также оккупанты очень волнуются за судьбу Крымского моста, поэтому сделали выводы и теперь пытаются скопировать украинское изобретение. Может быть, россияне хотят использовать эти морские дроны даже не для украинского флота, а для противостояния с западным.

"Это может стать инструментом, чтобы получить преимущество перед западным флотом и они, возможно, хотят использовать их против больших кораблей", – добавил военный обозреватель.

Что известно об украинских морских дронах SeaBaby