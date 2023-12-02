Росіяни збирають уламки морських дронів SeaBaby й намагаються створити щось своє. Проте, як розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, насамперед треба розуміти, які саме уламки опинилися в руках окупантів.

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Що задумав ворог

Головним завданням є дізнатися, з яких умов виходять росіяни. Тоді можна робити висновки про те, наскільки вони зможуть скопіювати нашу систему. Очевидно, якщо окупанти над цим працюють, то хочуть скопіювати дрон, можливо, внести свої зміни, а далі спробувати запустити його у серійне виробництво.

Вони роблять це тому, що бачать успіх нашої тактики. Свого часу використання безекіпажних морських дронів стало ноу-хау. Завдяки цим дронам ми змогли обмежити функціонал Чорноморського флоту, яким Росія дуже вихвалялася,

– зауважив Денис Попович.

На початку повномасштабного вторгнення російський флот був для нас суттєвою загрозою. Всі ми пам'ятаємо про страх перед висадкою десанту. Зараз українці про це навіть не згадують, бо такої загрози практично немає, зокрема й через те, що Україна використовує морські дрони.

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Також окупанти дуже хвилюються за долю Кримського мосту, тому зробили висновки й тепер намагаються скопіювати український винахід. Можливо, росіяни хочуть використати ці морські дрони навіть не для українського флоту, а для протистояння із західним.

"Це може стати інструментом, щоб здобути перевагу перед західним флотом й вони, можливо, хочуть використовувати їх проти великих кораблів", – додав військовий оглядач.

Що відомо про українські морські дрони SeaBaby