Морские дроны кардинально изменили ситуацию в море: как именно, рассказали в ВМС
Во время полномасштабной войны украинские морские дроны кардинально изменили ситуацию в море. Оккупанты уже не чувствуют себя свободно.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских Сил ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация в море изменилась, прежде всего, благодаря работе украинских морских дронов, передает 24 Канал.
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Как именно изменилась ситуация в море
Ситуация в море в течение периода широкомасштабного вторжения изменилась кардинально, подчеркнул спикер ВМС. Объяснил, если раньше оккупанты чувствовали себя свободно в западной, юго-западной части Черного моря, и даже в начале полномасштабного вторжения ближе к нашим берегам по северо-западной части Черного моря, то сейчас этого нет.
Увидеть их даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость. Поэтому так, ситуация изменилась, расписание изменилось именно благодаря работе украинских морских дронов, видимо, в первую очередь,
– подчеркнул Плетенчук.
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Какую угрозу для флота России могут нести модернизированные Sea Baby
- Капитан 3 ранга также прокомментировал модернизацию "Морских малышей". Заметил, что речь идет о серьезной угрозе для российского флота.
- Ведь согласно обнародованным характеристикам, теперь Sea Baby может нести более 800 килограммов взрывчатки.
- "Калибр" 450 килограммов боевая часть, разрушает здание, а здесь получается как два "Калибра". То есть сказать, что это мощное – ничего не сказать. Это очень мощное оружие. Поэтому, соответственно, угроза для боевого корабля, который рассчитан на то, что в него будет попадание, все равно, получается, превышает даже противокорабельную ракету", – подчеркнул спикер ВМС.