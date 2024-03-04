Морские дроны кардинально изменили ситуацию в море: как именно, рассказали в ВМС

Во время полномасштабной войны украинские морские дроны кардинально изменили ситуацию в море. Оккупанты уже не чувствуют себя свободно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских Сил ВСУ. Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация в море изменилась, прежде всего, благодаря работе украинских морских дронов, передает 24 Канал.

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Как именно изменилась ситуация в море

Ситуация в море в течение периода широкомасштабного вторжения изменилась кардинально, подчеркнул спикер ВМС. Объяснил, если раньше оккупанты чувствовали себя свободно в западной, юго-западной части Черного моря, и даже в начале полномасштабного вторжения ближе к нашим берегам по северо-западной части Черного моря, то сейчас этого нет.

Увидеть их даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря – уже большая редкость. Поэтому так, ситуация изменилась, расписание изменилось именно благодаря работе украинских морских дронов, видимо, в первую очередь,

– подчеркнул Плетенчук.

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