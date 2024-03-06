Что может помочь разрушить Крымский мост: Свитан оценил возможности морских дронов

Украина активно применяет морские дроны для ударов по Черноморскому флоту. Крымский мост – значительно более серьезная цель, но и к ней можно подобраться.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что для уничтожения Крымского моста нужно огромное количество взрывчатки. Не все морские дроны смогут столько перевезти.

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Как уничтожить Крымский мост

Как отметил Свитан, 200 килограммов взрывчатки в морском беспилотнике Magura только "поцарапают" Крымский мост. В свое время СБУ использовала "Морского малыша" с 850 килограммами взрывчатки. Тогда удалось снести один из пролетов. А для уничтожения опор нужно еще больше взрывчатки.

Тогда снесли только пролет моста. Опора не пострадала. Это означает, что нужно где-то в 2 – 3 раза больше взрывчатки. Но тогда это уже не будет малозаметный катер. А будет тяжелый беспилотник,

– отметил Свитан.

Оптимальным вариантом было бы использовать что-то вроде торпеды с мощным зарядом. А сам беспилотник можно сделать ретранслятором сигнала, который будет вести торпеду на Крымский мост.

Та же Magura или "Морской малыш" могут быть использованы как ретрансляторы, чтобы вести условную 10-тонную торпеду под мост. Конечно, это серьезные операции, к которым надо готовиться более чем месяц. Здесь еще и нужно использовать другие беспилотники, ракеты, "приманки". Должен быть комплексный подход,

– отметил Свитан.

Морские дроны: коротко