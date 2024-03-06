Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що для знищення Кримського моста потрібна величезна кількість вибухівки. Не всі морські дрони зможуть стільки перевезти.

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Як знищити Кримський міст

Як наголосив Світан, 200 кілограмів вибухівки у морському безпілотнику Magura лише "пошкрябають" Кримський міст. Свого часу СБУ використовувала "Морського малюка" із 850 кілограмами вибухівки. Тоді вдалося знести один із прольотів. А для знищення опор потрібно ще більше вибухівки.

Тоді знесли лише проліт моста. Опора не постраждала. Це означає, що потрібно десь у 2 – 3 рази більше вибухівки. Але тоді це вже не буде малопомітний катер. А буде важкий безпілотник,

– зазначив Світан.

Оптимальним варіантом було б використати щось на кшталт торпеди з потужним зарядом. А сам безпілотник можна зробити ретранслятором сигналу, який вестиме торпеду на Кримський міст.

Та ж Magura чи "Морський малюк" можуть бути використані як ретранслятори, щоб вести умовну 10-тонну торпеду під міст. Звісно, це серйозні операції, до яких треба готуватися більш ніж місяць. Тут ще й потрібно використовувати інші безпілотники, ракети, "приманки". Має бути комплексний підхід,

– зазначив Світан.

Морські дрони: коротко