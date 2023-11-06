"Продали" авто для ВСУ на миллион гривен: полиция разоблачила преступников в Полтавской области
Источник:Национальная полиция Украины
Киберполицейские Полтавской области 6 октября разоблачили преступную группу, которая "продавала" мнимые авто якобы на нужды Вооруженных Сил нашего государства. Таким образом, преступники заработали более миллиона гривен.
Правоохранители объявили двум участникам группировки подозрение в мошенничестве. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы, когда их вину докажут в судебном порядке.
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Что известно о схеме преступников
В Национальной полиции Украины подчеркнули, что мошенническую схему организовал 30-летний житель Полтавской области. Так, этот мужчина размещал объявления о продаже автомобилей на нужды ВСУ на одной из популярных торговых площадок.
В дальнейшем он общался с потенциальными покупателями и убеждал отправить подписку на подконтрольные счета. После получения денег фигурант "исчезал",
– отметили правоохранители.
Полицейские подчеркнули, что к своей противоправной деятельности он также привлек еще двух сообщников. Они занимались оформлением счетов в банках, чтобы получить деньги с потерпевших, а "прибыль" распределяли между собой и тратили.
В полиции подчеркнули, что полицейские особого назначения обыскали дома фигурантов, а также автомобиль одного из них. Так, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, автомобиль и другие доказательства их преступной деятельности.
"Сейчас следствием уже установлено несколько десятков человек, которых обманули злоумышленники. Общая сумма ущерба превышает миллион гривен", – сказали в НПУ.
В конце концов двум участникам преступления суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители пытаются найти, где находится организатор группировки, а также проводят следственные действия, чтобы установить полный круг пострадавших и суммы нанесенного ущерба.
Мошенники выманили у матери погибшего преступника деньги
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что мошенники в Закарпатье выманили у матери погибшего военнослужащего большую сумму денег. Речь идет о 7,5 миллиона гривен.
- В частности, эти деньги мать погибшего защитника получила как выплату от государства из-за гибели сына. В полиции отметили, что уже был задержан организатор преступной группы.
- Лубинец также рассказал, что мошенники звонили по телефону родителям погибших воинов и говорили, что не стоит держать деньги в украинских банках, поскольку вскоре они обанкротятся. Также аферисты предлагали свою помощь для того, чтобы перевести деньги на иностранные счета.