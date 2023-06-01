"Здравствуйте, мы из банка": украинец выманил у израильтян более 5 миллионов гривен

40-летний украинец организовал транснациональный call-центр. Мошенник выманивал деньги у граждан Израиля.

Киберполиция разоблачила и задержала злоумышленника. По данным следствия, мошенническую схему разоблачили в ходе международной полицейской операции.

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По какой схеме работали мошенники

По результатам следствия, злоумышленники в телефонных разговорах выспрашивали данные банковских карт потерпевших, выдавая себя за работников банков или правоохранителей.

Во время разговора работники call-центра уверяли людей, будто посторонние получили доступ к их банковским счетам и вот-вот планируют присвоить деньги. Для "сохранения" собственных сбережений людям предлагали снять наличные самостоятельно и передать ее так называемому "курьеру" от банка, после чего обещали зачислить деньги на "безопасный счет".

Таким образом фигуранты присвоили более 5 миллионов гривен. Пострадавших устанавливают правоохранители.

Что "светит" злоумышленникам

Полицейские провели обыски в доме организатора call-центра и прекратили его деятельность. В ходе обысков правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.

В то же время обыски проводились и в Израиле. Там полиция задержала двух мужчин, выполнявших функцию "курьеров".

По факту этого дела правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает к восьми годам лишения свободы.

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