Как зима влияет на фронт, мощный "хлопок" в России: хронология 642 дня войны

Уже почти два года идет война России против Украины. Все это время наши военные противостоят врагу и отвоевывают оккупированные населенные пункты.

Что происходит на фронте и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.

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