Как зима влияет на фронт, мощный "хлопок" в России: хронология 642 дня войны
Уже почти два года идет война России против Украины. Все это время наши военные противостоят врагу и отвоевывают оккупированные населенные пункты.
Что происходит на фронте и в дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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Эти все люди одновременно отрабатывают по "Шахеду". У них очень мало времени… Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", двигающийся по их маршруту, По его словам, результат достигается благодаря опыту и желанию людей, а также вооружению. Катар успешно заключил соглашение между Израилем и ХАМАС о продолжении перемирия между ними. Временное перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Перемирие между сторонами означает, что по меньшей мере еще 20 израильских заложников будут освобождены в течение вторника и среды. При этом Израиль будет ежедневно освобождать по 30 палестинских заключенных. Глава ОБСЕ Буяр Османи поблагодарил Мальте за ее готовность взять на себя "эту жизненно важную роль", а также всех коллег "за гибкость и поддержку". Экстренные новости из Вены! Важные решения, открывающие путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ в 2024 году, которое должно быть подтверждено на Совете министров иностранных дел в Скопье, Владимир Зеленский отметил, что один из самых больших успехов Украины после 24 февраля – изгнание российского военного флота из Черного моря. Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в частности продовольственной, но и способна защищать безопасность. Зеленский подчеркнул, что благодаря нашим альтернативным экспортным маршрутам уже удалось перевезти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах – в Африке, Азии и Европе. Президент заверил, что свобода мореходства есть и будет незыблема. О смерти Васева сообщили в Сбербанке. Там отметили, что старший вице-президент компании неожиданно скончался 27 ноября в результате сердечного приступа, инфаркта миокарда. Мужчине было всего 42 года. Причастность Украины к сбиванию российских воздушных судов над Брянской областью в мае 2023 года подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он рассказал, что это была "блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами", в шутку назвав это "брянской резней". Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы. В Одесской области борются с непогодой. Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуированы 1 927 человек, из них 138 детей. По информации Одесской военной администрации, отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых. Для расчистки дорог привлечены 218 техники ГСЧС и более 800 рабочих. Служба безопасности собрала доказательства государственной измены депутату Херсонского облсовета Юрию Ковалеву. В настоящее время он входит в состав оккупационной так называемой "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии России против Украины. Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству. На основании собранных улик Юрию Ковалеву сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В СБУ отметили, что поскольку Ковалев находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. 51-летний мужчина заявил, что взорвет себя гранатой в собственном доме. На тот момент в доме также находилась его семья – жена и 30-летний сын. По данным полиции, на такой поступок местный житель отважился после конфликтной ситуации. Вероятно, инцидента предшествовала семейная ссора. Прибывшие на место происшествия полицейские начали переговоры с мужем. В конце концов они убедили злоумышленника добровольно передать боеприпас специалистам. Те установили, что граната была обучающей. Кроме того, во время обыска в доме обнаружили огнестрельное оружие. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события. В Бердянске затопило целые улицы, они фактически превратились в реки. Также в городе был настолько сильный ветер, что он свалил деревья. Ненастье принесло с собой существенные повреждения для инфраструктуры города, а также дополнительную работу для коммунальщиков. В Бердянске лежат деревья: смотрите видео Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров. Особенно пострадали улицы Гостеприимного и Горького. По всему городу оборваны электросети и повалены деревья. В Лисках, Слободке отсутствует электроснабжение. Также в некоторых районах нет воды. Депутата Ровенского областного совета суд решил отправить под стражу. Его подозревают во владении незаконным состоянием на миллионы долларов. По данным источников СМИ, речь идет о Виталии Суховиче. Мужчине сообщили о подозрении по статье незаконного обогащения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Миллиардер Илон Маск 27 ноября прибыл в Израиль, где ему показали последствия атаки террористов ХАМАС. Маск заявил о готовности построить Сектор Газа после войны. Также Маск вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху утром посетил кибуц Кфар Аза, где 7 октября произошли убийства израильтян в результате нападения ХАМАС. Ожидается, что Маск встретится с родственниками жертв теракта и заложников. Миллиардер заявил о готовности отстроить Сектор Газа после войны. Илон Маск встретился с Нетаньяху: смотрите видео Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карт украинцев. "На счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших. На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины. 40-летнего жителя Днепра, который почти двое суток бродил по заснеженному высокогорью, нашли пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они вместе со спасателями смогли отыскать беглеца в 3 километрах от украинско-румынской границы. Он был без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках. Сначала гражданин не был доволен появлением украинских правоохранителей, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался. Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова 27 ноября прибыла в Киев. Здесь она обсудила с украинскими парламентариями процесс вступления Украины в ЕС. Юрова в своем посту напомнила, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 над четырьмя приоритетами реформ. В частности, это борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах. Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады, До этого вице-президент Еврокомиссии выложила пост, в котором отметила, что рада тому, что приехала в Киев. Она подчеркнула, что планирует обсудить инициативы Украины по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией. "Мы будем поддерживать Украину столько и так долго, сколько потребуется", - написала Юрова. В Одессе 26 ноября из-за непогоды на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров. По состоянию на понедельник в котельной продолжают разбирать завалы. В Одессе из-за непогоды на одной из котельных упала труба: смотрите видео Журналисты издания "Думская", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отметили, что тела 3 погибших обнаружили в Одессе 27 ноября. Следов насильственной смерти на указанных лицах – не обнаружили. В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину, В то же время журналисты "Думской" предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако в комментарии журналистам "Общественного" полиция Одесской области эту информацию не подтвердила. В конце концов, правоохранители в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказали, что тела уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смертей. В полиции отметили, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения. На нашем заседании мы согласимся с рекомендациями реформ в сфере безопасности Украины, поскольку мы продолжаем поддерживать ее на этом пути к членству в НАТО, После согласования рекомендации станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО. То, что мы видим, не являются интенсивными боевыми действиями, а чрезвычайно сложной концентрацией на линии фронта, особенно на востоке мы видим большое количество жертв. И некоторые из наиболее интенсивных боев, которые мы видели в течение всей войны, фактически произошли в последние недели и месяцы, В Службе безопасности Украины подчеркнули, что информация о предателях в рядах спецслужбы не соответствует действительности и является неправильной интерпретацией слов главы СНБО. Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что на работу БПЛА влияет мощность ветра, их может просто сдувать. Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА – это фактически самолет, имеющий свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет, В то же время представитель ВС ВСУ предупредил, что резкие перепады температуры с "минусовой" на "плюсовую" могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов. Это усложняет работу авиации. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает сообщения СМИ о якобы планах России и КНР построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их. В Киеве киберспециалисты СБУ задокументировали взрывную деятельность скандального столичного блоггера. По словам правоохранителей, он занимался дискредитацией сил обороны. СБУ не называет фамилию, однако СМИ утверждают, что злоумышленником оказался скандальный блогер Виталий Баяльский. Он проводил онлайн-трансляции на своей странице в фейсбуке, в которых оскорблял украинских защитников и фиксировал их местонахождение на территории столицы. При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокационного контента в пользу России. На основании собранных доказательств СБУ выдвинула Виталию Баяльскому подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в СБУ. Международное разведывательное сообщество InfornNapalm получило в пользование уникальную внутреннюю документацию и доступ к программному обеспечению, которые используют российские военные пропагандисты. Оно называется "Катюша". Для осведомленных в системах мониторинга медиа "Катюша" – это система, которая является своеобразным российским аналогом SemanticForce (платформа для мониторинга и аналитики медиа – 24 Канал), Заправляет Департаментом информации и массовых коммуникаций печально известный Игорь Конашенков – озвучивающий российские сводки. Сотрудники анализируют все, что связано с новостями о деятельности армии России, после чего отражается в разных отчетах. Причем отдельно анализируются публикации иностранных медиа. Украина получила доступ к системе "Катюша": смотрите видео Система анализирует буквально все – в том числе телеграм-каналы и ютуб. Но в целом любой анализ в основном базируется только на российских цензурированных и самоцензурируемых источниках. Она позволяет создавать видимость "победы" в медиа. На негатив она сразу набрасывает положительные новости. Журналисты Суспильного сообщили, что поврежденный непогодой украинский флаг уже заменили. Его установили на флагшток, но из-за непогоды будут держать приспущенным. В Киеве заменили поврежденный флаг: смотрите видео Украинский флаг развевается, когда погодные условия улучшатся. Пресс-офицер 26 артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что Россия безумно контратакует на Бахмутском направлении. В частности, враги используют артиллерию и фугасные бомбы. Так, россияне: Несмотря на все, Бахмут продолжает держать фронт. Ночью в Смоленской области России раздались взрывы. Украинская разведка подтвердила, что это была их спецоперация. В ГУР заявили, что они достигли поставленных целей. Скифское золото вернули в Украину после почти 10 лет судов. Его отдали на выставку в Нидерланды еще в 2014 году из крымских музеев. После оккупации музеи, контролируемые Россией, хотели вернуть золото в Крым. Суд Нидерландов принял решение передать золото Киеву, а не крымским музеям. Под Мелитополем силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков. Городской голова пояснил, что они устанавливают количество жертв в результате взрыва. Британская разведка заявила, что россияне за ноябрь потеряли рекордное количество военных. В среднем в ноябре враги теряли 931 единицу личного состава в день. Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе, Ранее Россия больше всего теряла в марте 2023 года, когда пыталась захватить Бахмут. Тогда говорилось о 776 оккупантах в день. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Украина могла выпускать дроны по врагу с целью тестирования. Ведь важно выяснить, достигнет ли цели беспилотник, насколько он уязвим для средств ПВО. Все можно проверить, запустив дроны. Эксперт добавил, что в Украине идет серьезная конкуренция в производстве беспилотников. Заместитель председателя Европейской Комиссии Вера Юрова прибыла в Киев. Она будет говорить с украинскими политиками об инициативах по расширению, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется, Полковник Рафиль Мусин рассказал, как Украина может использовать зиму на поле боя. В частности, зимняя погода может быть полезна украинским силам на левом берегу Херсонщины. Ведь плохие погодные условия усложняют применение беспилотников врагом, что создает дополнительные возможности для наведения переправ через Днепр. Из-за непогоды нет света в населенных пунктах 16 областей. Сложнейшая ситуация в энергосистеме в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской областях. Бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору отправили в СИЗО. Его вместе с другими фигурантами дела подозревают в завладении свыше 62 миллионами гривен государственных средств при закупке программного обеспечения. Однако суд разрешил внести за подозреваемого залог в размере 10 миллионов гривен. Государственное бюро расследований завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД. По данным следствия, пять должностных лиц ГСЧС допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. В августе 2023 года следователи сообщили о подозрении: Офицер артиллерии одной из бригад объяснил 24 Каналу, что зимние морозы не способствуют работе орудий. Худшее последствие – это уменьшение дальности стрельбы из-за подмерзания пороха. Украинский подполковник объяснил, что из-за морозов артиллерия может потерять в дальности своей стрельбы до 1 километра. Он добавил, что для артиллерии это очень много. Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в течение дня 26 ноября находилась на грани очередного блэкаута. Ведь из-за короткого замыкания примерно на 100 километров севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – "Днепровская". Три других линии россияне повредили обстрелами раньше. В МАГАТЭ сообщали, что именно поэтому ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи на 330 киловатт. Поврежденную линию на 750 киловатт украинские специалисты отремонтировали в 20:52 26 ноября. К тому времени ЗАЭС в течение дня была на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 киловатт. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Она также заявила, что "такое руководство должно уйти". В ответ на заявления Безуглой военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира" Юрий Гудыменко заявил, что если Марьяна Безуглая "знает смысл говорящего, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которым они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей. Россию снова атаковали неизвестные беспилотники. Российская ПВО якобы отбила атаку дронов над Смоленской и Орловской областями. Россияне жалуются из-за вспышек и взрывов, странных громких звуков и дрожащих окон
Игнат раскрыл детали работы мобильных огневых групп.
– сказал Игнат.
В Газе продолжили перемирие
Мальта возглавит ОБСЕ в 2024 году, несмотря на вето России.
– отметил Османи.
Владимир Зеленский обратился к участникам Международной морской организации
– сказал он.
В России внезапно умер вице-президент Сбербанка
Игнат рассказал о причастности Украины к "самолетопаду" в Брянской области
– подчеркнул он.
В Одесской области из снежных ловушек эвакуировали почти 2 тысячи человек
СБУ объявила подозрение депутату коллаборанта из Херсонской области
Под Киевом мужчина угрожал взорвать себя гранатой
Шторм достиг Азовского моря и затопил Бердянск
Суд отправил под стражу депутата из Ровенской области, который незаконно обогащался
Илон Маск приехал в Израиль после антисемитских заявлений
В винницкой тюрьме работал колл-центр, который обворовывал клиентов известного банка
На Закарпатье нашли мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу
– говорится в сообщении.
Вице-президент Еврокомиссии приехала в Киев
– сказала она.
В Одессе непогода завалило 100-метровую трубу
В Одессе нашли тела 3 человек, погибших от непогоды
– отметили в издании.
НАТО подготовит "домашнее задание", необходимое для вступления Украины в Альянс
– анонсировал Йенс Столтенберг.
Столтенберг высказался о ситуации на фронте в Украине
– заявил Столтенберг.
В СБУ прокомментировали слова Данилова о шпионах
Игнат рассказал, какими будут атаки "Шахедами" во время непогоды
– отметил Юрий Игнат.
В Китае прокомментировали причастность к возможному строительству тоннеля в Крыму
СБУ выдвинула подозрение столичному блоггеру
– сообщили в СБУ.
Хакеры взломали департамент пропаганды Конашенкова
– говорится в сообщении InformNapalm
В Киеве заменили самый большой флаг страны
Что происходит на фронте
Разведка заявила, что провела операцию в Смоленской области
Скифское золото вернули в Украину
Взрыв уничтожил часть окупантов в Мелитополе
Россия за ноябрь потеряла рекордное количество солдат
– сообщила разведка Британии.
В Украине уже конкуренция по производству БПЛА
Заместитель главы Еврокомиссии прибыла в Киев
– заявила Юрова.
Как Украина может использовать зиму на поле боя
Из-за непогоды люди без света в 16 областях
Экс-замглавы Госспецсвязи отправили в СИЗО
ГБР завершило расследование гибели руководства МВД
Морозы усложняют работу артиллерии ВСУ
Запорожская АЭС была на грани очередного блэкаута
Потери врага на фронте
Безуглая обвинила Залужного в "отсутствии плана на год": люди возмутились
Эти все люди одновременно отрабатывают по "Шахеду". У них очень мало времени… Десятки секунд, чтобы попасть в "Шахед", двигающийся по их маршруту,
По его словам, результат достигается благодаря опыту и желанию людей, а также вооружению.
Катар успешно заключил соглашение между Израилем и ХАМАС о продолжении перемирия между ними. Временное перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня.
Перемирие между сторонами означает, что по меньшей мере еще 20 израильских заложников будут освобождены в течение вторника и среды. При этом Израиль будет ежедневно освобождать по 30 палестинских заключенных.
Глава ОБСЕ Буяр Османи поблагодарил Мальте за ее готовность взять на себя "эту жизненно важную роль", а также всех коллег "за гибкость и поддержку".
Экстренные новости из Вены! Важные решения, открывающие путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ в 2024 году, которое должно быть подтверждено на Совете министров иностранных дел в Скопье,
Владимир Зеленский отметил, что один из самых больших успехов Украины после 24 февраля – изгнание российского военного флота из Черного моря.
Именно в Черном море нам удалось доказать, что Украина не только останется донором глобальной безопасности, в частности продовольственной, но и способна защищать безопасность.
Зеленский подчеркнул, что благодаря нашим альтернативным экспортным маршрутам уже удалось перевезти 6 миллионов тонн грузов для стран на трех континентах – в Африке, Азии и Европе. Президент заверил, что свобода мореходства есть и будет незыблема.
О смерти Васева сообщили в Сбербанке. Там отметили, что старший вице-президент компании неожиданно скончался 27 ноября в результате сердечного приступа, инфаркта миокарда.
Мужчине было всего 42 года.
Причастность Украины к сбиванию российских воздушных судов над Брянской областью в мае 2023 года подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Он рассказал, что это была "блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами", в шутку назвав это "брянской резней".
Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы.
В Одесской области борются с непогодой. Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуированы 1 927 человек, из них 138 детей.
По информации Одесской военной администрации, отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых. Для расчистки дорог привлечены 218 техники ГСЧС и более 800 рабочих.
Служба безопасности собрала доказательства государственной измены депутату Херсонского облсовета Юрию Ковалеву. В настоящее время он входит в состав оккупационной так называемой "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия" и продолжает содействовать вооруженной агрессии России против Украины.
Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на нужды страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого провел их "перерегистрацию" по российскому законодательству.
На основании собранных улик Юрию Ковалеву сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В СБУ отметили, что поскольку Ковалев находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
51-летний мужчина заявил, что взорвет себя гранатой в собственном доме. На тот момент в доме также находилась его семья – жена и 30-летний сын. По данным полиции, на такой поступок местный житель отважился после конфликтной ситуации. Вероятно, инцидента предшествовала семейная ссора.
Прибывшие на место происшествия полицейские начали переговоры с мужем. В конце концов они убедили злоумышленника добровольно передать боеприпас специалистам. Те установили, что граната была обучающей.
Кроме того, во время обыска в доме обнаружили огнестрельное оружие. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.
В Бердянске затопило целые улицы, они фактически превратились в реки. Также в городе был настолько сильный ветер, что он свалил деревья. Ненастье принесло с собой существенные повреждения для инфраструктуры города, а также дополнительную работу для коммунальщиков.
В Бердянске лежат деревья: смотрите видео
Пять районов Бердянска подтоплены, средний уровень воды достигает 40 сантиметров. Особенно пострадали улицы Гостеприимного и Горького. По всему городу оборваны электросети и повалены деревья.
В Лисках, Слободке отсутствует электроснабжение. Также в некоторых районах нет воды.
Депутата Ровенского областного совета суд решил отправить под стражу. Его подозревают во владении незаконным состоянием на миллионы долларов. По данным источников СМИ, речь идет о Виталии Суховиче.
Мужчине сообщили о подозрении по статье незаконного обогащения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Миллиардер Илон Маск 27 ноября прибыл в Израиль, где ему показали последствия атаки террористов ХАМАС. Маск заявил о готовности построить Сектор Газа после войны.
Также Маск вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху утром посетил кибуц Кфар Аза, где 7 октября произошли убийства израильтян в результате нападения ХАМАС. Ожидается, что Маск встретится с родственниками жертв теракта и заложников.
Миллиардер заявил о готовности отстроить Сектор Газа после войны.
Илон Маск встретился с Нетаньяху: смотрите видео
Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карт украинцев. "На счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.
На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам правоохранители сообщили о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины.
40-летнего жителя Днепра, который почти двое суток бродил по заснеженному высокогорью, нашли пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Они вместе со спасателями смогли отыскать беглеца в 3 километрах от украинско-румынской границы. Он был без должного снаряжения, в джинсах и кроссовках.
Сначала гражданин не был доволен появлением украинских правоохранителей, ведь рассчитывал на спасение от румынских, а потому и объяснять цель своего пребывания в горах отказывался.
Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова 27 ноября прибыла в Киев. Здесь она обсудила с украинскими парламентариями процесс вступления Украины в ЕС.
Юрова в своем посту напомнила, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 над четырьмя приоритетами реформ. В частности, это борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах.
Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады,
До этого вице-президент Еврокомиссии выложила пост, в котором отметила, что рада тому, что приехала в Киев. Она подчеркнула, что планирует обсудить инициативы Украины по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией.
"Мы будем поддерживать Украину столько и так долго, сколько потребуется", - написала Юрова.
В Одессе 26 ноября из-за непогоды на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров. По состоянию на понедельник в котельной продолжают разбирать завалы.
В Одессе из-за непогоды на одной из котельных упала труба: смотрите видео
Журналисты издания "Думская", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отметили, что тела 3 погибших обнаружили в Одессе 27 ноября. Следов насильственной смерти на указанных лицах – не обнаружили.
В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева – тело женщины и на Привокзальной площади – мужчину,
В то же время журналисты "Думской" предполагали, что погибшими могли быть бездомны. Однако в комментарии журналистам "Общественного" полиция Одесской области эту информацию не подтвердила.
В конце концов, правоохранители в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказали, что тела уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смертей. В полиции отметили, что, по предварительным данным, эти люди могли погибнуть от переохлаждения.
На нашем заседании мы согласимся с рекомендациями реформ в сфере безопасности Украины, поскольку мы продолжаем поддерживать ее на этом пути к членству в НАТО,
После согласования рекомендации станут для Украины "дорожной картой" относительно реформ и шагов, необходимых для приведения в соответствие со стандартами и критериями членства в НАТО.
То, что мы видим, не являются интенсивными боевыми действиями, а чрезвычайно сложной концентрацией на линии фронта, особенно на востоке мы видим большое количество жертв. И некоторые из наиболее интенсивных боев, которые мы видели в течение всей войны, фактически произошли в последние недели и месяцы,
В Службе безопасности Украины подчеркнули, что информация о предателях в рядах спецслужбы не соответствует действительности и является неправильной интерпретацией слов главы СНБО.
Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что на работу БПЛА влияет мощность ветра, их может просто сдувать.
Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА – это фактически самолет, имеющий свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет,
В то же время представитель ВС ВСУ предупредил, что резкие перепады температуры с "минусовой" на "плюсовую" могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов. Это усложняет работу авиации.
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает сообщения СМИ о якобы планах России и КНР построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их.
В Киеве киберспециалисты СБУ задокументировали взрывную деятельность скандального столичного блоггера. По словам правоохранителей, он занимался дискредитацией сил обороны.
СБУ не называет фамилию, однако СМИ утверждают, что злоумышленником оказался скандальный блогер Виталий Баяльский. Он проводил онлайн-трансляции на своей странице в фейсбуке, в которых оскорблял украинских защитников и фиксировал их местонахождение на территории столицы.
При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые он использовал для распространения провокационного контента в пользу России.
На основании собранных доказательств СБУ выдвинула Виталию Баяльскому подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.
Международное разведывательное сообщество InfornNapalm получило в пользование уникальную внутреннюю документацию и доступ к программному обеспечению, которые используют российские военные пропагандисты. Оно называется "Катюша".
Для осведомленных в системах мониторинга медиа "Катюша" – это система, которая является своеобразным российским аналогом SemanticForce (платформа для мониторинга и аналитики медиа – 24 Канал),
Заправляет Департаментом информации и массовых коммуникаций печально известный Игорь Конашенков – озвучивающий российские сводки. Сотрудники анализируют все, что связано с новостями о деятельности армии России, после чего отражается в разных отчетах. Причем отдельно анализируются публикации иностранных медиа.
Украина получила доступ к системе "Катюша": смотрите видео
Система анализирует буквально все – в том числе телеграм-каналы и ютуб. Но в целом любой анализ в основном базируется только на российских цензурированных и самоцензурируемых источниках. Она позволяет создавать видимость "победы" в медиа. На негатив она сразу набрасывает положительные новости.
Журналисты Суспильного сообщили, что поврежденный непогодой украинский флаг уже заменили. Его установили на флагшток, но из-за непогоды будут держать приспущенным.
В Киеве заменили поврежденный флаг: смотрите видео
Украинский флаг развевается, когда погодные условия улучшатся.
Пресс-офицер 26 артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что Россия безумно контратакует на Бахмутском направлении. В частности, враги используют артиллерию и фугасные бомбы. Так, россияне:
Несмотря на все, Бахмут продолжает держать фронт.
Ночью в Смоленской области России раздались взрывы. Украинская разведка подтвердила, что это была их спецоперация. В ГУР заявили, что они достигли поставленных целей.
Скифское золото вернули в Украину после почти 10 лет судов. Его отдали на выставку в Нидерланды еще в 2014 году из крымских музеев. После оккупации музеи, контролируемые Россией, хотели вернуть золото в Крым. Суд Нидерландов принял решение передать золото Киеву, а не крымским музеям.
Под Мелитополем силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровских боевиков. Городской голова пояснил, что они устанавливают количество жертв в результате взрыва.
Британская разведка заявила, что россияне за ноябрь потеряли рекордное количество военных. В среднем в ноябре враги теряли 931 единицу личного состава в день.
Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе,
Ранее Россия больше всего теряла в марте 2023 года, когда пыталась захватить Бахмут. Тогда говорилось о 776 оккупантах в день.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Украина могла выпускать дроны по врагу с целью тестирования. Ведь важно выяснить, достигнет ли цели беспилотник, насколько он уязвим для средств ПВО. Все можно проверить, запустив дроны.
Эксперт добавил, что в Украине идет серьезная конкуренция в производстве беспилотников.
Заместитель председателя Европейской Комиссии Вера Юрова прибыла в Киев. Она будет говорить с украинскими политиками об инициативах по расширению, особенно в сфере борьбы с коррупцией.
Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так долго, сколько потребуется,
Полковник Рафиль Мусин рассказал, как Украина может использовать зиму на поле боя. В частности, зимняя погода может быть полезна украинским силам на левом берегу Херсонщины. Ведь плохие погодные условия усложняют применение беспилотников врагом, что создает дополнительные возможности для наведения переправ через Днепр.
Из-за непогоды нет света в населенных пунктах 16 областей. Сложнейшая ситуация в энергосистеме в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Кировоградской областях.
Бывшего заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору отправили в СИЗО. Его вместе с другими фигурантами дела подозревают в завладении свыше 62 миллионами гривен государственных средств при закупке программного обеспечения.
Однако суд разрешил внести за подозреваемого залог в размере 10 миллионов гривен.
Государственное бюро расследований завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД.
По данным следствия, пять должностных лиц ГСЧС допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
В августе 2023 года следователи сообщили о подозрении:
Офицер артиллерии одной из бригад объяснил 24 Каналу, что зимние морозы не способствуют работе орудий. Худшее последствие – это уменьшение дальности стрельбы из-за подмерзания пороха.
Украинский подполковник объяснил, что из-за морозов артиллерия может потерять в дальности своей стрельбы до 1 километра. Он добавил, что для артиллерии это очень много.
Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в течение дня 26 ноября находилась на грани очередного блэкаута. Ведь из-за короткого замыкания примерно на 100 километров севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – "Днепровская". Три других линии россияне повредили обстрелами раньше.
В МАГАТЭ сообщали, что именно поэтому ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи на 330 киловатт.
Поврежденную линию на 750 киловатт украинские специалисты отремонтировали в 20:52 26 ноября. К тому времени ЗАЭС в течение дня была на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 киловатт.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Она также заявила, что "такое руководство должно уйти".
В ответ на заявления Безуглой военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира" Юрий Гудыменко заявил, что если Марьяна Безуглая "знает смысл говорящего, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которым они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей.
Россию снова атаковали неизвестные беспилотники. Российская ПВО якобы отбила атаку дронов над Смоленской и Орловской областями. Россияне жалуются из-за вспышек и взрывов, странных громких звуков и дрожащих окон