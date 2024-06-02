Большая концентрация войска и техники: куда могло прилететь в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 2 июня прогремел мощный взрыв. Вероятно, это случилось в западной части города, где были военные скопления россиян.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на территории Донецкой области от Мариуполя до поселка Мангуш у оккупантов большие скопления складов и военных. Он предположил, что взрыв мог произойти на одном из этих объектов.
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"Там нет полигонов или лагерей для подготовки, а многочисленные скопления систем ПВО и стоянки для техники", – сказал он.
Военная техника россиян
Петр Андрющенко отметил, что вокруг Мариуполя у россиян много стоянок, где они останавливаются, когда переправляют технику.
В последнее время они не используют тягачи для перевозки техники через город (Мариуполь – 24 Канал), а едут в объезд,
– подчеркнул он.
Властям Мариуполя известно несколько точек базирования вражеской техники вокруг города.
Есть одно место, где каждую ночь останавливаются 10 – 15 тягачей с техникой, которую везут на Запорожское направление. Возможно, взрыв (2 июня – 24 Канал) был именно там. Это была бы очень болезненная потеря,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Россия прячет технику
По словам Андрющенко, личный состав и боекомплекты россияне открыто перевозят Мариуполем. Их количество и в каком направлении они движутся узнать легко, однако перемещение техники враг пытаются скрывать.
В последнее время мы видим или расконсервированную технику, или ту, которая возвращается из ремонта. Учитывая все, они мастерят ее ближе к линии фронта,
– высказался он.
Что происходит на фронте
- Россия, имея преимущество в живой силе, технике и поддержку авиации, активно атакует позиции наших защитников, однако они мужественно удерживают оборону. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона, что оккупанты пытаются прорваться на Покровском направлении, активно используя авиацию для вытеснения украинских военных с занимаемых позиций.
- К вечеру 28 мая российские оккупационные войска значительно усилили интенсивность атак вдоль почти всей линии фронта. По данным Генштаба, количество боевых столкновений возросло, но украинские воины успешно отражают атаки и на отдельных направлениях улучшают устойчивость своей обороны.
- Россия начала наступление в Харьковской области 10 мая, однако, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, врагу не удалось достичь значительных успехов. Он выразил уверенность, что Украина сможет победить в войне благодаря поддержке союзников по НАТО.