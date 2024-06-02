Большая концентрация войска и техники: куда могло прилететь в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 2 июня прогремел мощный взрыв. Вероятно, это случилось в западной части города, где были военные скопления россиян.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на территории Донецкой области от Мариуполя до поселка Мангуш у оккупантов большие скопления складов и военных. Он предположил, что взрыв мог произойти на одном из этих объектов.

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"Там нет полигонов или лагерей для подготовки, а многочисленные скопления систем ПВО и стоянки для техники", – сказал он.

Военная техника россиян

Петр Андрющенко отметил, что вокруг Мариуполя у россиян много стоянок, где они останавливаются, когда переправляют технику.

В последнее время они не используют тягачи для перевозки техники через город (Мариуполь – 24 Канал), а едут в объезд,

– подчеркнул он.

Властям Мариуполя известно несколько точек базирования вражеской техники вокруг города.

Есть одно место, где каждую ночь останавливаются 10 – 15 тягачей с техникой, которую везут на Запорожское направление. Возможно, взрыв (2 июня – 24 Канал) был именно там. Это была бы очень болезненная потеря,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Россия прячет технику

По словам Андрющенко, личный состав и боекомплекты россияне открыто перевозят Мариуполем. Их количество и в каком направлении они движутся узнать легко, однако перемещение техники враг пытаются скрывать.

В последнее время мы видим или расконсервированную технику, или ту, которая возвращается из ремонта. Учитывая все, они мастерят ее ближе к линии фронта,

– высказался он.

Что происходит на фронте