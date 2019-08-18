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      Мощный взрыв прогремел на свадьбе в Афганистане: погибли 63 человека

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      В западной части афганской столицы Кабула в свадебном зале раздался взрыв. В результате инцидента пострадали 180 человек, по меньшей мере 63 человека погибли.

      Информацию об инциденте уже подтвердили местные власти. По словам министра внутренних дел страны Нусрата Рахимы, у них пока нет сведений о причинах взрыва.

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      Взрыв произошел в субботу в 22:40 по местному времени (21:10 по Киеву) в одном из свадебных залов на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении перебувлы десятки людей.

      Террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за взрыв. Зато радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к атаке, назвав инцидент "неоправданным и неприемлемым".

      До этого в Кабуле больше недели продолжалась тишина. Последний раз в афганской столице произошел теракт 7 августа – боевики группировки "Талибан" подорвали машину возле управления полиции в густонаселенном районе. В результате по меньшей мере 14 человек погибли и ще 145 получили ранения: большинство из них – гражданские, в частности женщины и дети. Кроме "Талибана", в Афганистане совершают теракты и другие атаки местные ячейки "Исламского государства".

      К слову, недавно в Ливии в результате взрыва перед продовольственным рынком погибли по меньшей мере три сотрудника ООН. Известно, что взрывное устройство было прикреплено к автомобилю.

      какие еще громкие теракты происходили недавно в мире: 
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      Автор: Елена Кук
      Теги: Взрыв Афганістан
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      Новости за 18 августа
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