Мощный взрыв прогремел на свадьбе в Афганистане: погибли 63 человека

В западной части афганской столицы Кабула в свадебном зале раздался взрыв. В результате инцидента пострадали 180 человек, по меньшей мере 63 человека погибли.

Информацию об инциденте уже подтвердили местные власти. По словам министра внутренних дел страны Нусрата Рахимы, у них пока нет сведений о причинах взрыва.

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Взрыв произошел в субботу в 22:40 по местному времени (21:10 по Киеву) в одном из свадебных залов на западе Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении перебувлы десятки людей.

Террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за взрыв. Зато радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к атаке, назвав инцидент "неоправданным и неприемлемым".

Breaking - Death toll rises to 63 in suicide #bombing at Kabul #wedding hall. Interior Ministry spokesman Nusrat Rahimi said more than 180 others were wounded in the blast. pic.twitter.com/a9PD3If3F7 — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2019

#Break:

Footage from a alleged suicide attack in a wedding all in west of Kabul #Kabul where tens of people killed and wounded.

Eyewitnesses say.@TOLOnews pic.twitter.com/OX5FmQzbDl — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2019

До этого в Кабуле больше недели продолжалась тишина. Последний раз в афганской столице произошел теракт 7 августа – боевики группировки "Талибан" подорвали машину возле управления полиции в густонаселенном районе. В результате по меньшей мере 14 человек погибли и ще 145 получили ранения: большинство из них – гражданские, в частности женщины и дети. Кроме "Талибана", в Афганистане совершают теракты и другие атаки местные ячейки "Исламского государства".