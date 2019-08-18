Потужний вибух пролунав на весіллі в Афганістані: може бути багато загиблих
У західній частині афганської столиці Кабула у весільній залі пролунав вибух. У цьому приміщенні одночасно можна розмістити сотні людей, відтак є велика імовірність великої кількості загиблих.
Інформацію про інцидент уже підтвердила місцева влада. За словами міністра внутрішніх справ країни Нусрата Рахіми, у них наразі немає відомостей про причини вибуху.
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Поки точно невідомо, скільки саме загинуло людей унаслідок вибуху. Зауважимо, що кількість жертв може бути суттєвою, адже весільні зали Кабула одночасно можуть розмістити сотні людей. Наразі є інформація, що постраждали щонайменше 20 людей.
До цього у Кабулі понад тиждень тривала тиша. Востаннє у афганській столиці стався теракт 7 серпня – бойовики угруповання "Талібан" підірвали машину біля управління поліції у густозаселеному районі. У результаті щонайменше 14 осіб загинули та ще 145 зазнали поранень: більшість із них – здебільшого цивільні, зокрема жінки та діти. Окрім "Талібану", в Афганістані скоюють теракти та інші атаки місцеві осередки "Ісламської держави".
До слова, нещодавно у Лівії внаслідок вибуху перед продовольчим ринком загинули щонайменше три співробітники ООН. Відомо, що вибуховий пристрій було прикріплено до автомобіля.
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