Потужний вибух пролунав на весіллі в Афганістані: може бути багато загиблих

У західній частині афганської столиці Кабула у весільній залі пролунав вибух. У цьому приміщенні одночасно можна розмістити сотні людей, відтак є велика імовірність великої кількості загиблих.

Інформацію про інцидент уже підтвердила місцева влада. За словами міністра внутрішніх справ країни Нусрата Рахіми, у них наразі немає відомостей про причини вибуху.

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Поки точно невідомо, скільки саме загинуло людей унаслідок вибуху. Зауважимо, що кількість жертв може бути суттєвою, адже весільні зали Кабула одночасно можуть розмістити сотні людей. Наразі є інформація, що постраждали щонайменше 20 людей.

#BREAKING Massive blast hits Kabul wedding, at least 20 wounded: hospital pic.twitter.com/V7WsdmK4kI — AFP news agency (@AFP) 17 August 2019

До цього у Кабулі понад тиждень тривала тиша. Востаннє у афганській столиці стався теракт 7 серпня – бойовики угруповання "Талібан" підірвали машину біля управління поліції у густозаселеному районі. У результаті щонайменше 14 осіб загинули та ще 145 зазнали поранень: більшість із них – здебільшого цивільні, зокрема жінки та діти. Окрім "Талібану", в Афганістані скоюють теракти та інші атаки місцеві осередки "Ісламської держави".

До слова, нещодавно у Лівії внаслідок вибуху перед продовольчим ринком загинули щонайменше три співробітники ООН. Відомо, що вибуховий пристрій було прикріплено до автомобіля.