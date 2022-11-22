Мать убитого умоляла на коленях: московский священник не давал провести похорон воина
Источник:Vsim
На Хмельнитчине в селе Большая Березна настоятель храма не позволял отпеть украинского защитника, погибшего на Харьковщине. У военного остались две дочери и жена.
Инцидент произошел еще 10 ноября. Сестра погибшего Виктория Цымбалюк рассказала журналистам, что ее брат Сергей ушел на войну добровольцем в феврале.
К теме Священник из УПЦ МП обвиняет СБУ в "смертных грехах", а войну с Россией называет "ссорой"
Мужчина участвовал в боях за Киевщину, а затем уехал на Восток. Он погиб 23 апреля в селе Довгенькое Изюмского района. Сергею было 32 года. Его не дождались жена и 2 дочери.
Семья отказалась от УПЦ МП
Воина не могли унести 190 дней из-за того, что территория, где он погиб, была оккупирована. Следовательно, тело забрали только после освобождения Довгенького.
Мы не могли забрать тело в течение 190 дней. Я сама считала. Наша семья отказалась от Московского патриархата, но мы хотели, чтобы прощание было в его родном селе. Почему Героя должны везти куда-то за пределы села, чтобы провести ритуальные обряды?
– сказала Виктория.
В церковь Московского патриархата пригласили священника ПЦУ. Однако настоятель храма МП Игорь Бондарук не соглашался. Его уговаривали и представители местных властей, и полицейские. После этого священник согласился, но при условии, что украинский духовник не будет заходить к престолу.
Что произошло в храме
Обряд погребения должен был проводить отец ПЦУ Андрей Моравский, но не мог начать – московский священник закрыл Царские ворота. По просьбе родных и присутствующих и церемонии отец Игорь не реагировал. Из-за этого начался конфликт.
Мать погибшего встала на колени перед настоятелем. Она умоляла отпеть ее ребенка: "Я вас прошу, становлюсь на колени, отпейте моего ребенка!".
Кстати В Киево-Печерской лавре признали, что пели песню о "матушке-Русь": как объяснили инцидент
"Мы думали, что более черного дня уже не может быть. И хуже не может ничего случиться. Нам хотелось попрощаться и провести последние минуты, будучи с братом", – сказала сестра погибшего.
После уговоров родных московский священник таки открыл Царские ворота, но запретил отцу ПЦУ заходить туда.
"Поклонники МП, которые были в храме, даже свечей в руки не взяли. Когда мы покинули церковь, то начали тщательно убирать: вычищали перила, словно туда заходило что-то нечистое", – вспомнила Виктория.
Реакция священника ВЦУ
Настоятель Свято-Троицкой церкви благочинного Полонского округа ПЦУ Андрей Моравский рассказал – не мог начать похорон с закрытыми Царскими воротами, потому что они символизируют вхождение души в рай. Кроме того, оттуда он должен был произносить проповедь.
Священник не хотел пускать украинскую церковь, чтобы мы отпели Героя. Под давлением и слезами односельчан он дал согласие,
– отметил отец Андрей.
Он вспомнил, что в Царские ворота также не пускали женщины, которые оказались поклонницами УПЦ МП. По словам украинского священника, Царские ворота открываются, когда начинается любое служение в храме. Этот ритуал является каноном.
Речь отца Андрея: смотрите видео
Закрытые ворота означают, что воину не разрешили войти в рай. Андрей Моравский отметил, что согласился не заходить к престолу, потому что не хотел ссор на церемонии.
Священник УПЦ МП не дал комментариев. Он не отвечает на звонки журналистов.
Заметьте СБУ в этом вопросе осторожна, – Ступак о влиянии и запрете российской церкви в Украине
Планирует ли община избавиться от московского священника
Несмотря на инцидент, родственникам и односельчанам удалось проститься с Сергеем. Они надеются, что церковь в Большой Марте перейдет в подчинение ПЦУ.
"Наличие Московского патриархата в Украине – это просто немыслимо", – добавила сестра погибшего военного.
УПЦ МП поддерживает российских оккупантов: последние новости
- В Киево-Печерской лавре продолжают молиться о России. Инцидент расследуют СБУ и полиция.
- По словам политолога Евгения Магды, СБУ осознает всю угрозу московской церкви. Поэтому сразу двум высокопоставленным священникам дали подозрения. Правоохранители задержали более 30 корректировщиков в рясах.
- В Харьковской области московский священник помогал российским убийцам. Его объявили в розыск.