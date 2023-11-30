Горело мощно: в ГУР показали, как в России загорелись железнодорожные релейные шкафы
Источник:ГУР МО Украины
В России, как всегда, "ничего не происходит" в результате военной агрессии к нашему государству. Так, в ГУР МО отметили, что за последние несколько дней в Московской области сгорели 2 релейных шкафа.
Эти объекты были расположены на важных железнодорожных путях страны-агрессора. Из-за горения релейных шкафов движение для поездов было затруднено.
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В России горят релейные шкафы
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что на территории России все учащаются сбои в работе железной дороги. Да, серьезные осложнения логистики для российских поездов вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов.
В частности, в последние дни ноября 2023 г. на важных участках российской железной дороги сгорели два объекта:
- релейный шкаф вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района Московской области;
- релейный шкаф вблизи населенного пункта Артёмьево городского округа Домодедово.
В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с движением сопротивления, движение поездов на указанных участках было парализовано,
– сказали в ГУР МО.
Кроме того, в ГУР МО показали кадры, как именно совершали поджог релейных шкафов в Московской области. На видео видно, что горели железнодорожные объекты достаточно мощно.
Как горели релейные шкафы в Московской области / Видео ГУР МО
Напоследок в украинской разведке отметили, что огонь, хаос и паралич на российской железной дороге еще одно следствие преступной войны против Украины.
Ранее взрыв прогремел на российской железной дороге в Сибири
- СБУ 30 ноября рассказала, что в Бурятии взорвали Северномуйский тоннель имени Бессолова. Это была удачная операция украинской службы вместе с представителями движения сопротивления в стране-агрессоре.
- Представители службы отметили, что во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.
- Стоит отметить, что Северномуйский тоннель имени Бессолова фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. В настоящее время железнодорожная дорога полностью парализована.