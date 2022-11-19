Хотят запустить филиалы ВГТРК: оккупанты свозят на захваченные территории пропагандистов

Россия воюет не только за территории, но и за людей, живущих на них. Именно поэтому Кремль свозит на захваченные земли псевдожурналистов, промывающих людям мозги пропагандой на новосозданных филиалах российских федеральных каналов.

Российскую пропаганду "нельзя слушать без стакана водки", как отмечает посол Украины в Индонезии. Похоже, что украинцам на подконтрольных Москве землях придется вообще не включать скоро телевизор, потому что от "журналистики" по российскому образцу можно сойти с ума.

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Сателлиты "Россия-1" скоро будут на оккупированных территориях

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты свозят на захваченные земли своих журналистов. Те должны организовать на захваченных территориях филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании – или сокращенно "ВГТРК".

Для организации вещания оккупанты планируют использовать захваченное имущество общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196 метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе,

– пишут в Центре сопротивления.

Кроме того, там отмечают, что проблемой для врага являются украинские журналисты, у которых нет желания сотрудничать с врагами. Собственно поэтому Кремлю приходится отправлять в Украину своих "корреспондентов".

Что такое ВГТРК Это российский государственный медиахолдинг, основанный в 1990 году постановлением президиума Верховного Совета России. Пропагандистская площадка содержит следующие каналы: "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций. Все эти информационные помойки работают на то, чтобы дискредитировать Украину, настроить россиян против Запада и демократических ценностей.

Источник: Википедия

Как Россия окончательно завралась

В пятницу, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед ирландскими студентами. Глава нашего государства упомянул о санкциях, введенных Кремлем против политических лидеров Ирландии, а также подчеркнул, что Россия продолжает продвигать свои нарративы.

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С враждебной пропагандой действительно сложно сражаться, но возможно. Зеленский констатировал, что Киев смог переиграть Москву в информационном поле и объединить цивилизованный мир против государства-террориста.

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