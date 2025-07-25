Скандальная утечка: РФ собирает данные о компании, которая обслуживает F-16 в Словакии
- Российские оборонные структуры обсуждают с Индией деятельность словацкой оборонной компании LOTN, что вызывает вопросы о возможности обхода санкций и утечки технологий.
- LOTN, подконтрольна Министерству обороны Словакии, обслуживает и модернизирует вертолеты, имеет сертификаты EASA Part-145, NATO AQAP и подписала контракт для создания MRO-центра для самолетов F-16.
- Утечка документов OpsHackRussia'sDay показывает, что Индия активно обсуждает с Россией деятельность LOTN, что может свидетельствовать об интересе к технологическому шпионажу.
В новом сливе документов спецоперации OpsHackRussia'sDay показано, что российские оборонщики обсуждают с Индией деятельность словацкой оборонной компании LOTN, которая имеет допуск НАТО. Это вызывает вопросы о возможности обхода санкций и утечки технологий.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Международное разведывательное сообщество InformNapalm. В новой части массива взломанных документов, обнародованных в рамках многоуровневой спецоперации OpsHackRussia'sDay (OHRD), журналисты получили доступ к внутреннему письму российского предприятия АО "Национальный центр вертолетостроения им.
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Россия собирает информацию о словацкой компании НАТО
В письме говорится об официальном запросе от военного атташе Индии в Москве Сунила Кумара относительно словацкой компании LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN).
Что разоблачили документы
- Индия активно обсуждает с российскими оборонными структурами деятельность словацкой LOTN – вероятно, в контексте обслуживания или модернизации вертолетов советского или российского образца, которые остаются на вооружении Дели.
- Компания LOTN, которая подчинена Министерству обороны Словакии, упоминается в переписке на уровне военных атташе. Это указывает на высокий уровень чувствительности темы.
- Российская сторона готовит ответы по третьей страны НАТО – что может свидетельствовать о нарушении санкционного режима, попытки обойти ограничения или интерес к "технологическому шпионажу".
Справка о LOTN
- LOTN – государственная компания, полностью подконтрольная МО Словакии.
- Специализируется на ремонте и модернизации, в частности вертолетов Ми-8/17/24.
- Имеет сертификаты EASA Part-145, NATO AQAP.
- В апреле 2025 года подписала контракт с норвежской Kongsberg Aviation для создания MRO-центра для самолетов F-16 – в городе Тренчин.
Сейчас стоит ряд важных вопросов, в частности:
- Почему российские оборонные структуры обсуждают словацкую компанию с представителями Индии?
- Обсуждались ли конкретные технические данные или военные контракты?
- Может ли такая коммуникация создавать угрозу утечки информации в Россию, в частности по F-16?
В центре внимания – потенциальное сотрудничество страны НАТО с тенью российского ВПК.