Москва официально признала участие россиян в войне на Донбассе, – Украина в ТКГ
Источник:телеграм украинской делегации в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что Россия официально признала участие своих граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. Там призвали государство-агрессор пойти дальше и взять на себя ответственность за развязывание и продолжение войны на востоке Украины.
Так украинская делегация прокомментировала требование российского Министерства иностранных дел допустить его представителей к боевику Андрею Косяку, которого захватили Вооруженные силы Украины.
Читайте также Цинично использовали и забыли, – МИД о запоздалой реакции Москвы на задержание Косяка
Россия признала участие своих граждан в войне на Донбассе
Делегация Украины в ТКГ заявила, что российский МИД официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на Востоке Украины.
Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно,
– отметили в делегации.
Там также пожелали российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера – "официального признания полной ответственности руководства России за развазяние и продолжение международного вооруженного конфликта на Донбассе".
В украинской делегации в ТКГ подытожили, что это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования.
В запись там добавили ссылку на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой "в связи с задержанием в Украине гражданина России Андрея Косяка".
Задержание боевика Косяка на Донбассе: что известно
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Выяснилось, что он – гражданин России Андрей Косяк.
- Оккупанты отреагировали на это задержание угрозами отказаться от минского формата, если россиянина не отпустят.
- Позже боевики начали блокировать наблюдателей миссии ОБСЕ в гостиницах в Донецке и Горловке. Применяя шантаж, они заявили, что не отпустят международных наблюдателей, пока Украина не отпустит Косяка.
- В то же время в ВСУ вестись на провокации и отпускать боевика не намерены.
- Россия отреагировала на задержание своего гражданина лишь на 6-й день. Там назвали действия Украины якобы провокацией. В ответ украинский МИД подчеркнул, что такое поведение Москвы показывает истинное отношение государства к своим гражданам.