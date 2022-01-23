Москва снова угрожает "защитой своих граждан" на Донбассе
Источник:РБК
Россия в очередной раз назвала жителей Донбасса "российскими гражданами". Также добавила, что именно Украина и западные страны якобы могут устраивать провокации на Донбассе против людей.
Москва заверила, что, мол, не будет терпеть этого. Об этом сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
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"Все четко было выяснено, сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Волк он кусает, и все", – заверил Гаврилов.
Он в очередной раз спел российскую мантру о том, что они ни в чем не виноваты, а на самом деле провокации есть якобы со стороны Украины.
"Россия на все провокации может ответить и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", – заявил Гаврилов.К слову. В Госдуме хотят обсудить признании фейковых республик на Донбассе, ведь депутатов "беспокоит вопрос защиты российских граждан" в ОРДЛО.
Последние провокационные заявления в России
- В России никак не могут смириться с тем, что украинский язык в Украине популяризируется и вытесняет русский из всех сфер жизни.
- Кремль цинично заявил, что потеря Россией доступа к доллару может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине.
- Пропагандисты в Москве открыто угрожали Украине "сжечь всех на Крещатике".
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