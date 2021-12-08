Москва вручила ноту протеста американскому посольству

МИД России направил ноту протеста посольству США в Москве. В документе Кремль угрожает опасными последствиями из-за якобы провокаций у российских границ.

Провокациями в России называют якобы военную активность США и стран НАТО по периметру российских границ. В Кремле боятся, что полетами боевой авиации и опасными маневрами кораблей ВМС охрану их рубежей как будто проверяют на прочность.

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Угрозы России

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила, что у России есть право реагировать на такие действия. Она убеждена, что полеты американских военных самолетов и союзников США по НАТО якобы осуществляются без радиосвязи, планов полета и без диспетчерского разрешения.

В России пугают серьезными рисками для безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства,

– сказала она.

Отношения США и России

В Кремле заявляли, что работники американского посольства, находящиеся в России более 3 лет, должны покинуть страну. Такое решение Москва одобрила якобы в ответ на аналогичное Вашингтона. Уже 31 января 2022 года американских дипломатов отправят из Москвы домой.

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в формате защищенной видеосвязи. В Кремле уверяли, что президенты США и России договорились о еще одном разговоре.

США могут наложить новые жесткие санкции против России, если та решит напасть на Украину. Кроме отключения от Swift, рассматривают даже ограничение конвертации рубля в доллар и другие валюты.

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