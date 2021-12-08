Провокаціями у Росії називають нібито військову активність США і країн НАТО по периметру російських кордонів. У Кремлі бояться, що польотами бойової авіації і небезпечними маневрами кораблів ВМС, охорону їхніх рубежів наче перевіряють на міцність.

До теми Путін похвалив Байдена за намір балотуватися у 2024, але сам "не знає", чи зробить таке ж

Погрози Росії

Речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила, що у Росії є право реагувати на такі дії. Вона переконана, що польоти американських військових літаків та союзників США по альянсу нібито здійснюються без радіозв'язку, планів польоту та без диспетчерського дозволу.

У Росії лякають серйозними ризиками для безпеки польотів цивільних повітряних суден.

В іншому випадку для запобігання і усунення загроз, що виникають, будуть задіяні всі наявні в нашому розпорядженні засоби,

– сказала вона.

Відносини США і Росії

У Кремлі заявляли, що працівники американського посольства, які перебувають у Росії понад 3 роки, повинні покинути країну. Таке рішення Москва схвалила нібито у відповідь на аналогічне Вашингтону. Вже 31 січня 2022 року американських дипломатів відправлять з Москви додому.

7 грудня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори у форматі захищеного відеозв'язку. У Кремлі запевняли, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову.

США можуть накласти нові жорсткі санкції проти Росії, якщо та вирішить напасти на Україну. Крім відключення від Swift, розглядають навіть обмеження конвертації рубля у долар та інші валюти.

Це може вас зацікавити – Путін і НАТО: дивіться відео