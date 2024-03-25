Сообщали об "угрозе взрывов": в Москве проверяют около 10 торговых центров

В России не проходит ни одного дня без сообщений о "пожаре" или "угрозе взрывов". Так, в Москве в около 10 торговых центров зашли правоохранители.

В частности, в этих торговых центрах ищут какие-то "взрывчатые вещества". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве правоохранители проверяют около 10 ТЦ

Российские пропагандисты сообщили, что днем 25 марта в Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров после сообщений об "угрозах взрывов". В частности, российские полицейские начали эвакуацию людей из помещений этих ТЦ.

В России проверяют торговые центры после сообщений об "угрозах взрывов": смотрите видео

По предварительным данным известно, что эвакуацию провели в ТЦ "Мозаика" на Кожуховской улице и двух ТЦ "Город" в районе Лефортово и на Рязанском проспекте. Россияне также делятся кадрами в сети, где люди вынуждены стоять на улицах возле торговых центров, ведь их выгнала оттуда полиция.

Россияне стоят возле ТЦ после того, как туда зашла полиция: смотрите видео

Пока точно неизвестно, удалось ли найти что-то российским правоохранителям. Стоит отметить, что эти сообщения вполне могли оказаться фейковыми, ведь подобные случаи в России с информацией об "угрозах взрывов" случались часто за последние дни.

В России целый день сообщали об "угрозе взрывов"