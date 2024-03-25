Сообщали об "угрозе взрывов": в Москве проверяют около 10 торговых центров
В России не проходит ни одного дня без сообщений о "пожаре" или "угрозе взрывов". Так, в Москве в около 10 торговых центров зашли правоохранители.
В частности, в этих торговых центрах ищут какие-то "взрывчатые вещества". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
Интересно Это для них традиционный способ, – военный предположил, кто стоит за терактом в России
В Москве правоохранители проверяют около 10 ТЦ
Российские пропагандисты сообщили, что днем 25 марта в Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров после сообщений об "угрозах взрывов". В частности, российские полицейские начали эвакуацию людей из помещений этих ТЦ.
В России проверяют торговые центры после сообщений об "угрозах взрывов": смотрите видео
По предварительным данным известно, что эвакуацию провели в ТЦ "Мозаика" на Кожуховской улице и двух ТЦ "Город" в районе Лефортово и на Рязанском проспекте. Россияне также делятся кадрами в сети, где люди вынуждены стоять на улицах возле торговых центров, ведь их выгнала оттуда полиция.
Россияне стоят возле ТЦ после того, как туда зашла полиция: смотрите видео
Пока точно неизвестно, удалось ли найти что-то российским правоохранителям. Стоит отметить, что эти сообщения вполне могли оказаться фейковыми, ведь подобные случаи в России с информацией об "угрозах взрывов" случались часто за последние дни.
В России целый день сообщали об "угрозе взрывов"
- Российские пропагандисты сообщали, что в Москве из-за угрозы взрыва 25 марта эвакуировали 700 человек из медико-хирургического центра им. Всех их якобы отвели на безопасное расстояние, а в здании работали российские спецслужбы.
- В этот же день в Петербурге из-за сообщения о минировании эвакуировали людей из торгового центра "Пассаж" на Невском проспекте. Позже ТЦ возобновил свою работу.
- За день до этого российские силовики получили сообщение о бомбе в ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге. Всех посетителей оперативно эвакуировали, а на место прибыли спасатели и правоохранители.
- Недавно поступило сообщение, что именно 18-летний парень сообщил о "бомбе" в торговом центре. Подросток утверждал, что это была "шутка", но правоохранители восприняли его слова серьезно.