В то же время продолжаются разговоры о том, что стрельба могла быть постановкой, а так Владимир Путин хочет оправдать усиление мобилизации. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что пока эта ситуация не повлияла на ход боевых действий.

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"Это для них (российских властей – 24 Канал) абсолютно традиционный способ, чтобы консолидировать общество, "закрутить гайки". Они привыкли его использовать, поэтому, скорее всего, руководство России рассматривает это как обычный инструмент для работы со своим населением", – сказал Максим Жорин.

Усилит ли Путин мобилизацию после теракта

По мнению военнослужащего, за тем, что произошло в "Крокусе", стоит фсб и российские власти. Однако существенных изменений на ход боевых действий событие не будет иметь. Россия так или иначе проводит мобилизацию и будет делать это дальше.

Имею уверенность в том, что это работа фсб, которая направлена на внутренние процессы в России, а на ход событий в Украине она никак критически не повлияет,

– отметил майор ВСУ.

Возможно, больше россиян изъявят желание добровольно мобилизоваться, но этот процесс уже давно продолжается и происходит согласно плану. То же касается обвинений Украины, коллективного Запада – все это давно известные тезисы, которые годами распространяет Кремль.

Они продолжают убеждать население якобы существует угроза от Запада, от Украины. Так будут объяснять, почему надо воевать, будут вести дальше свою линию пропаганды,

– добавил Жорин.

Что может изменить тактику россиян на фронте

Если говорим о личном составе российского войска, то в этом смысле кардинально повлиять на ситуацию можно только, максимально уничтожая численность оккупантов. Именно над этим сейчас работают все подразделения. Поэтому приоритетной задачей является уничтожение живой силы и техники врага.

Касательно борьбы с техническими средствами, то украинские военные пытаются максимально использовать беспилотные роботизированные комплексы, FPV-дроны, сбросы. В ВСУ даже создали отдельные подразделения, которые занимаются определенными направлениями работы.

Здесь очень важна система и количество – это то, что дает результат на поле боя. Если все эти средства использовать системно и иметь их в достаточном количестве, тогда можно достаточно эффективно сдерживать врага, наносить ему поражения, а также проводить собственные наступательные действия,

– подчеркнул заместитель командира 3 ОШБР.

Поэтому надо четко осознавать, что когда подразделения говорят, что им не хватает FPV-дронов, сбросов или разведывательных дронов, то это означает, что пехотинец будет вынужден уничтожать противника в ближнем бою. А это всегда приводит к потерям.

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