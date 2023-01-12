В оккупантов снова подгорает: в Москве вспыхнул трехуровневый буксир "Адлер"

В России что ни день, то новый пожар. В этот раз загорелся трехуровневый буксир "Адлер". Сильное пламя было видно издалека.

Пожар произошел утром 12 января напротив Северного речного вокзала Москвы. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре на буксире

Возгорание произошло в машинном отделении буксира "Адлер". Причины пожара пока не афишируют. Впрочем, россияне уже традиционно сказали, что пострадавших нет.

Между тем, в сети распространили видео с места пожара. По данным росСМИ, огонь был потушен на площади 25 квадратных метров.

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Как горел русский буксир: смотрите видео

Кратко о крайних пожарах в России