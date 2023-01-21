Готовят удары по "центрам принятия решений", – Фейгин о системах ПВО на крышах Москвы

В Москве на крышах админзданий установили ПВО. В ISW предположили, что Кремль планирует создать информационный повод и подготовить россиян к затяжной войне. Впрочем, российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин другого мнения.

Об этом он сказал 24 Каналу. По его словам, если бы Кремль преследовал исключительно пропагандистскую направленность, то нашел бы другие более мягкие способы, поскольку россияне и так "покорно идут на фронт".

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Вероятно, оккупанты хотят ударить по Банковой

Я думаю, они готовят удары по центрам принятия решений в Украине. Они хотят ударить по Банковой, убить Зеленского, но понимают, что это не останется безнаказанным,

– предположил российский правозащитник.

По его мнению, в Кремле понимают, что за соответствующие действия может "хорошо прилететь обратно". А Владимир Путин – мнительный, даже возле своей резиденции в Ново-Огарево установил системы ПВО.

Так все, что касается ударов по украинской "инфраструктуре принятия решений" будет хорошо продаваться в России. Поэтому Кремль готовится заранее плотно разместить средства противовоздушной обороны. Кроме того, россияне, вероятно, боятся украинских дронов.

Фейгин ответил, зачем в Москве устанавливают ПВО: смотрите видео

"Они реально готовятся, это не притворная акция. Они, конечно, параноики и боятся всего, но они собираются интенсифицировать кампанию, поэтому появление таких средств является свидетельством того, что они действительно собираются воевать уже именно с "центрами принятия решений", – подытожил российский правозащитник". .

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