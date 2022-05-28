Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин. У России нет сил, чтобы снова вернуться в Бучу, Ирпень и Гостомель.
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"Где эти войска? Это значит, что нужно "снять" их с Востока Украины и отправить туда, где они уже находились. А что тогда на Востоке?", – отметил правозащитник.
По словам Фейгина, возможно, у Кремля действительно есть какие-то планы по этому поводу и кто-то говорит, что теперь их армия уже справится. Однако даже если Россия сможет пополнить свой личный состав, то она не обеспечит его вооружением.
У них танки Т-60 появляются на Востоке. Это говорит о том, что у них просто нет вооружения. Двигаться на Киев не с чем.
Как отметил Фейгин, теперь российские оккупанты будут пытаться закрепиться на тех территориях, которые они временно оккупировали.
"Честно говоря, я не понимаю, с чем им наступать и куда идти. Москве нужна передышка", – добавил правозащитник.
Война России против Украины: важные новости
- Украинские военные в течение 28 мая отразили 7 атак российских оккупантов в зоне Операции Объединенных сил. Еще на трех локациях продолжаются бои.
- Российские ракеты попали в завод в Кривом Роге. В результате предприятие почти разрушено.
- Оккупанты в очередной раз коварно обстреляли Сумскую область. Они запустили неуправляемые ракеты из самолета.
- По данным Генштаба, подразделения Вооруженных сил Украины пошли в атаку на территории Херсонской области. Россияне вынуждены были отступить и теперь обороняются на невыгодных рубежах.
- На Луганщине идут тяжелые бои. Российские военные вплотную приблизились к Северодонецку. Поэтому пути выезда из города затруднены.
- Украинские защитники на Юге совершили контрнаступление. Они нанесли российским оккупантам серьезные потери.
- Оккупанты утром 28 мая обстреляли жилой квартал Николаева. В результате погибла женщина, а еще 7 человек пострадали.
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