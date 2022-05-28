Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. У Росії немає сил, аби знову повернутися у Бучу, Ірпінь та Гостомель.
До теми Росія накопичує війська і планує новий наступ, – Костенко
"Де ці війська? Це означає, що треба "зняти" їх зі Сходу України й відправити туди, де вони вже були. А що тоді на Сході?", – зазначив правозахисник.
За словами Фейгіна, можливо, у Кремля справді є якісь плани щодо цього й хтось каже, що тепер їхня армія вже впорається. Однак навіть якщо Росія таки зможе поповнити свій особовий склад, то вона не забезпечить його озброєнням.
У них танки Т-60 з'являються на Сході. Це говорить про те, що вони просто вже не мають озброєння. Рухатися на Київ немає з чим.
Як зазначив Фейгін, тепер російські окупанти намагатимуться закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово окупували.
"Чесно кажучи, я не розумію, з чим їм наступати й куди йти. Москві потрібен перепочинок", – додав правозахисник.
Війна Росії проти України: важливі новини
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