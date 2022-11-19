В Москве и Санкт-Петербурге в один день закрасили все рисунки в поддержку войны

В 2 крупнейших городах России в один день централизованно закрасили все рисунки в поддержку войны. Разумеется, поскольку это делали не активисты, а это было организованное мероприятие, значит такое распоряжение выдвинула администрация Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что царя в России уже не существует.

Интересно Надеются на космическое чудо: Россия все еще надеется на проведение Суперкубка УЕФА-2023

В Москве и Санкт-Петербурге закрасили все символы войны

Шейтельман отметил, что буквально 16 ноября в Москве и Санкт-Петербурге закрасили все надписи на стенах, которые были за войну. Там были буквы Z, военные стенописи и т.д. Это были официальные разрешенные рисунки, эдакий официоз, их не хулиганы на стенах рисовали.

Это все закрасили, к тому же в один день, и именно в Москве и Санкт-Петербурге,

– отметил политтехнолог.

Шейтельман о том, что в Москве и Санкт-Петербурге закрасили рисунки в поддержку войны: смотрите видео

Указ от администрации президента

Он продолжил, что такое распоряжение и в мэрию Москвы, и в мэрию Санкт-Петербурга могла отдать только администрация президента России. Она могла преследовать две цели:

Сделать войну менее популярной.

На основе проведенных подлинных социологических исследований русского народа понять, что тема войны ныне настолько не популярна, что лучше ее убрать из повестки дня.

"Убрать от населения, не раздражать его", – подчеркнул Шейтельман.

Новости России: последние события