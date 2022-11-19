В Москве и Санкт-Петербурге в один день закрасили все рисунки в поддержку войны

19 ноября 2022 , 12:37
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В 2 крупнейших городах России в один день централизованно закрасили все рисунки в поддержку войны. Разумеется, поскольку это делали не активисты, а это было организованное мероприятие, значит такое распоряжение выдвинула администрация Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что царя в России уже не существует.

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В Москве и Санкт-Петербурге закрасили все символы войны

Шейтельман отметил, что буквально 16 ноября в Москве и Санкт-Петербурге закрасили все надписи на стенах, которые были за войну. Там были буквы Z, военные стенописи и т.д. Это были официальные разрешенные рисунки, эдакий официоз, их не хулиганы на стенах рисовали.

Это все закрасили, к тому же в один день, и именно в Москве и Санкт-Петербурге,
– отметил политтехнолог.

Шейтельман о том, что в Москве и Санкт-Петербурге закрасили рисунки в поддержку войны: смотрите видео

Указ от администрации президента

Он продолжил, что такое распоряжение и в мэрию Москвы, и в мэрию Санкт-Петербурга могла отдать только администрация президента России. Она могла преследовать две цели:

  • Сделать войну менее популярной.
  • На основе проведенных подлинных социологических исследований русского народа понять, что тема войны ныне настолько не популярна, что лучше ее убрать из повестки дня.

"Убрать от населения, не раздражать его", – подчеркнул Шейтельман.

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Автор: Сергій Цигульський