Масштабный пожар на севере Москвы: пламя охватило более тысячи квадратов

10 января столицу России в очередной раз атаковало пламя. Так, на севере Москве мощно загорелись склады.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Есть ли жертвы и пострадавшие – пока неизвестно.

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В Москве произошел мощный пожар

На севере Москвы загорелись склады. Пламя охватило уже более полутора тысяч квадратных метров. Пожар начался в здании автомойки. Рядом с ним расположена пристройка общежития, откуда выбежали люди.

Спасатели рассказали, что пожару присвоено 3 ранга сложности, есть угроза детонации баллонов.

Из горящего здания эвакуировались 230 человек. Предварительно, внутри людей нет. Сообщается, что в здании также обрушилась крыша. Два вертолета направили для тушения пожара.

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Что стало причиной пожара – неизвестно. Официальной информации о пострадавших также пока нет.

Позже сообщили, что пожар на складе автосервиса локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.

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