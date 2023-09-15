Москва или Крым: куда россияне будут перемещать ПВО и что для них важнее
В последнее время временно оккупированный Крым мощно приветствуют "хлопки". Весьма беспокойно и в самой российской столице. Руководители Кремля оказались перед огромной дилеммой: что первоочередного защищать.
Теперь оккупанты будут решать Москву или Крым прикрывать системами ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.
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Москва или Крым
ПВО мало, а объектов так много – руководители Кремля в буквальном смысле оказались на развилке. Они должны выбрать, что им дороже: Москва или Крым и соответственно рассредоточить системы противовоздушной обороны для защиты.
"Я думаю, они будут тянуть из Крыма в Москву, то есть будут прикрывать столицу. Для того чтобы они прикрывали Москву, в Крыму останется меньшее количество ПВО", – предположил военный эксперт.
Роман Свитан о российском ПВО: смотреть видео
По словам Свитана, в настоящее время Москву могут "приветствовать" неизвестные беспилотники. Поскольку в самой области размещено больше военных баз, чем в Крыму. А где действительно россияне сосредоточят системы ПВО – в ближайшее время может показать информационная волна.
Насколько защищена Россия: последние новости
- С начала мая по август Москву и Московскую область "приветствовало" 32 беспилотника. Чтобы защитить российскую столицу, Владимир Путин мог перебросить ПВО с фронта. Впрочем, диктатор не способен на решение, а будет действовать по сценарию.
- Несмотря на то, что российские оккупанты каждый раз заявляют об "успешной работе Пе-Ве-О", их системы не приспособлены к борьбе с небольшими беспилотниками. Оккупанты могут научиться, но и БПЛА в свою очередь будут меняться.
- В британской разведке сообщают, что за последние недели Россия "перекалибровала" позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы. Кремль всячески пытается показать, что "держит ситуацию под контролем".