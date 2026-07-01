Движение полностью заблокировано: ВСУ уничтожили стратегический мост оккупантов на трассе Мариуполь – Донецк

Силы обороны Украины уничтожили автомобильный мост на ключевой трассе Донецк – Мариуполь, которую российские войска используют для снабжения. В результате удара обрушились несколько пролетов, движение транспорта полностью перекрыто.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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Что известно о попадании в мост, который является одним из ключевых для оккупантов?

В результате удара обрушились несколько пролетов на обеих полосах движения, также были повреждены опоры моста. Восстановить его использование для транспорта пока невозможно. Объект расположен в районе села Кременовка Волновахского района Донецкой области.

После разрушения движение транспорта на этом участке было полностью перекрыто. Это затруднило передвижение российской военной техники и снабжение по одному из ключевых логистических направлений оккупантов в регионе.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 1 июля Силы обороны Украины атаковали автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного в Донецкой области. Объект является частью логистического маршрута между оккупированными Мариуполем и Донецком.

По данным украинского командования, мост использовался российскими войсками для перевозки техники и боеприпасов и получил серьезные повреждения. Движение транспорта на этом участке перекрыто, оккупантам приходится пользоваться объездными путями.

Последствия удара по мосту Донецк – Мариуполь / Фото Exilenova+

Напомним, недавно стало известно о частичном разрушении Генического моста, который является важной логистической переправой между материковой частью Херсонской области и оккупированным Крымом. В сети распространяются фото с большой пробоиной в конструкции, через которую якобы провалился автомобиль. Ранее мост уже подвергался обстрелам, однако оккупанты продолжали использовать его для перемещения техники и грузов. Его повреждение может дополнительно осложнить российскую военную логистику в регионе.

Также 22–23 июня Силы специальных операций Украины атаковали мост через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму. Он использовался российскими войсками в качестве важной логистической артерии. После ударов зафиксированы существенные повреждения моста, что подтверждают спутниковые снимки. Разрушение затруднило снабжение и внутреннюю военную логистику оккупантов на полуострове.

Кроме того, российские оккупанты сталкиваются с затруднениями в логистике из-за вероятных угроз для Крымского моста. По словам Сергея Стерненко, паромные переправы, которые ранее использовались для снабжения, были уничтожены или повреждены, а новые остаются уязвимыми.

Также Россия ограниченно использует корабли Черноморского флота из-за рисков, а воздушная логистика в регионе затруднена из-за контроля украинских Сил обороны. В случае нового удара по Крымскому мосту ситуация для оккупантов может еще больше ухудшиться.