Ремонт моста Метро: в КГГА сказали, будут ли закрывать "красную" ветку подземки

Киевский мост Метро нуждается в капитальном ремонте. В частности, там, по меньшей мере, нужно усилить опоры сооружения.

В Киевской городской государственной администрации заверили, что ремонт моста не повлияет на движение "красной" ветки метрополитена. Ведь именно мост Метро соединяет два берега Днепра.

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Что сказали о ремонте моста Метро в КГГА

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Чиновник призвал не доверять информации с анонимных телеграм-каналов и рассказал, что:

уже разрабатывают проектную документацию по усилению опор моста;

на 2024 год запланировано выполнение этих работ.

Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме,

– заявил Руслан Кандибор.

Киевсовет предполагал закрытие моста

Буквально перед заявлением Киевской городской государственной администрации вопрос о ремонте моста Метро комментировали в Киевском горсовете.

В частности, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Именно он назвал условие, при котором мост могут закрыть.

Два года никто на это (состояние моста – 24 Канал) не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега. Это вообще, мне кажется, апокалиптический сценарий,

– заявил Витренко.

Депутат Киевского городского совета 9 созыва от "Слуг народа" пояснил, что закрытие моста Метро – это страшное событие, которое, по его мнению, может произойти в любой момент.

Что известно о состоянии моста Метро