Ремонт моста Метро: в КГГА сказали, будут ли закрывать "красную" ветку подземки
Источник:КГГА
Киевский мост Метро нуждается в капитальном ремонте. В частности, там, по меньшей мере, нужно усилить опоры сооружения.
В Киевской городской государственной администрации заверили, что ремонт моста не повлияет на движение "красной" ветки метрополитена. Ведь именно мост Метро соединяет два берега Днепра.
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Что сказали о ремонте моста Метро в КГГА
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заверил, что запланированное на 2024 год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Чиновник призвал не доверять информации с анонимных телеграм-каналов и рассказал, что:
- уже разрабатывают проектную документацию по усилению опор моста;
- на 2024 год запланировано выполнение этих работ.
Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме,
– заявил Руслан Кандибор.
Киевсовет предполагал закрытие моста
Буквально перед заявлением Киевской городской государственной администрации вопрос о ремонте моста Метро комментировали в Киевском горсовете.
В частности, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко рассказал, что мост Метро находится в тяжелом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Именно он назвал условие, при котором мост могут закрыть.
Два года никто на это (состояние моста – 24 Канал) не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега. Это вообще, мне кажется, апокалиптический сценарий,
– заявил Витренко.
Депутат Киевского городского совета 9 созыва от "Слуг народа" пояснил, что закрытие моста Метро – это страшное событие, которое, по его мнению, может произойти в любой момент.
Что известно о состоянии моста Метро
- Гендиректор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что мост Метро находится в очень тяжелом состоянии и требует капитального ремонта. Однако там ничего критического со стороны метрополитена не происходит.
- По словам чиновника, метрополитен регулярно проводит обследование путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный обзор, а обзор с помощью спецтехники.
- Виктор Брагинский заверил, что на участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк" нет никаких изменений или отклонений от нормы". То есть часть "красной" Святошинско-Броварской ветки, которая проходит по мосту Метро, не будут закрывать.